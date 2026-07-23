Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Baskını - Son Dakika
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Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Baskını

23.07.2026 12:15
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İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 1300 fanatikle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi.

Ben-Gvir, Yahudilerin sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya girdi.

İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin eşliğinde Mescid-i Aksa'yı basan Ben-Gvir, "Tişa BeAv'da yıkımı anıyoruz. Ancak, Tapınak Tepesi'nde (Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya verdiği isim) çok büyük bir ilerleme de görüyoruz. Burada olanlara bakın. Yahudiler dua ediyor, kendilerini buranın sahibi gibi hissediyorlar. Bu daha önce burada hiç yaşanmamıştı." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinden bu yana 1300'den fazla fanatik Yahudi, "Tişa BeAv" bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudiler, Tişa BeAv adını verdikleri günü sözde Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında yıkılışının anıldığı gün olarak kabul ediyor. Fanatik Yahudiler, bu gün dolayısıyla her yıl Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlerken, Filistin tarafı ise söz konusu baskınları, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalar ve provokasyon olarak nitelendiriyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce de defalarca söz konusu baskını gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Baskını - Son Dakika

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