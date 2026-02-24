Ben-Gvir'in Tehditkar Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ben-Gvir'in Tehditkar Eylemi

24.02.2026 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Bakanı Ben-Gvir, Filistinli bir bedevinin evini yıkarak tehdit etti ve ayrımcılığa devam etti.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü bölgesinde "Tel Aviv'i ve Birüssebi'yi sizden aldık. Burada kalmanıza izin vereceğimizi mi sanıyorsunuz?" ifadeleriyle tehdit ettiği bir Filistinli bedevinin evini yıktırdı.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in İsrail güçleri eşliğinde bölgedeki Bedevi köyüne yaptığı baskının görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in evinin tüm izinlere sahip olduğunu anlatmaya ve yıkımı engel olmaya çalışan Filistinliye, "Umrumda değil. Yahudiler, kanunların üstündedir." dediği duyuldu.

İki saat içinde evin boşaltılmasını isteyen aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, aksi takdirde evin sahibini tutuklatmak ve bölgedeki her yapıyı yıkmakla tehdit etti.

Evini yıkmaları halinde gidecek bir yerleri olmadığını söyleyen Filistinlinin sözlerine kulaklarını tıkayarak "Buranın sahipleri biziz. Kalanları da alacağız." diyen Ben-Gvir şu ifadeleri de kullandı:

"Tel Aviv'i sizden aldık. Birüssebi'yi sizden aldık. Burada kalmanıza izin vereceğimizi mi sanıyorsunuz?"

Necef'teki Filistinli Bedevi Araplar

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde yaşayan Filistinli Bedevi Araplar, İsrail vatandaşlığı taşıyor ve zorunlu olarak İsrail ordusunda askere alınıyor. Buna karşın bölgedeki Filistinli Bedevi Araplar, İsrail yönetimlerinin bölgelerine karşı ayrımcılık uyguladığı, "ikinci sınıf vatandaş olarak muamele edildikleri" eleştirisini yöneltiyor.

Necef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor. Bölgede Bedevi Filistinli Arapların, köylerindeki basit yapıları dahil inşaat ruhsatı olmadığı gerekçesiyle yıkıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Necef Çölü'nde, tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ben-Gvir'in Tehditkar Eylemi - Son Dakika

Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:23:44. #7.11#
SON DAKİKA: Ben-Gvir'in Tehditkar Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.