"Benim Canım Ailem" fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi - Son Dakika
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"Benim Canım Ailem" fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi

"Benim Canım Ailem" fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Benim Canım Ailem" konulu ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

14.06.2024 17:08
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Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Benim Canım Ailem" konulu ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Kemal Çeber, 2024 yılını "aile yılı" ilan ettiklerini hatırlattı.

Ailenin öneminden bahseden Çeber, "Yıl sonuna kadar aile temalı bir çok etkinliğimiz olacak. Aile kavramı üzerinde sağlam şekilde durulursa toplumda yaşadığımız bir çok sorun çözüme kavuşur. Aile küçük bir devlettin, devlet ise büyük bir ailedir." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye girenlere sembolik hediye çeki, jüri üyelerine ise teşekkür belgesi verildi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı düzenlenen ve jüri üyeliğini Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Gamze Damgacı, Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Daire Başkanı Kübra Cinkılıç, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Eminoğlu ve GİFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Doğan'ın yaptığı yarışmaya bin 781 fotoğraf gönderildi.

Törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

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