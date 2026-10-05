Benin Cumhurbaşkanı Wadagni, Fransa'ya ilk ziyaretinde Macron ile Paris'te görüştü - Son Dakika
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Benin Cumhurbaşkanı Wadagni, Fransa'ya ilk ziyaretinde Macron ile Paris'te görüştü

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Benin Cumhurbaşkanı Wadagni, Fransa\'ya ilk ziyaretinde Macron ile Paris\'te görüştü
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Macron, Benin Cumhurbaşkanı Wadagni ile Paris'te bir araya geldi. Macron, göreve başlamasından bu yana Fransa'ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Wadagni ile gençler için fırsat ve ekonomik iş birliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Benin Cumhurbaşkanı Romuald Wadagni ile Paris'te bir araya geldi. Macron, iki ülke arasındaki ilişkinin "dostluk, güven ve hırs üzerine kurulu" olduğunu belirterek, gençler için daha fazla fırsat yaratmayı ve ekonomik iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanueel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Benin Cumhurbaşkanı Romuald Wadagni ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Macron, şunları kaydetti:

"Benin Cumhurbaşkanı Romuald Wadagni'yi göreve başlamasından bu yana Fransa'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret için memnuniyetle karşılıyorum. Benin ve Fransa, dostluk, güven ve hırs üzerine kurulu bir ilişkiye sahip. Eşitler arası bir ilişki. Birlikte, gençlerimiz için daha fazla fırsat yaratmak, geleceğe yönelik ortaklıkları güçlendirmek ve inşa etmek istiyoruz. Dün, yatırımları çapraz olarak teşvik etmeyi ve şirketlerimiz arasında iş birliklerini artırmayı hedefleyen Africa Forward Impact Coalition'in iş dünyası liderleriyle tam da bu ruhla bir araya geldik."

Kaynak: ANKA
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