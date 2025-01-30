Bennu Asteroidinden Hayat Belirtileri

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LOS ANGELES, 30 Ocak (Xinhua) -- NASA'nın Bennu asteroidinden alarak Dünya'ya getirdiği örnekler üzerinde yapılan araştırmalar, güneş sisteminin ilk dönemlerinde yaşam için gerekli koşul ve bileşenlerin bulunduğunu gösterdi.

NASA'ya ait OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asteroidinden aldığı örnekleri 24 Eylül 2023'te Dünya'ya getirmiş ve bu, ABD'nin bir asteroitten örnek alma konusundaki ilk görevi olarak tarihe geçmişti.

Nature ve Nature Astronomy dergilerinde çarşamba günü yayımlanan araştırma makalesinde NASA ve diğer kurumlardan bilim insanları, Bennu örneklerindeki mineral ve moleküllerin derinlemesine analizlerinin ilk sonuçlarını paylaştı.

NASA'ya göre örneklerde yaşam için kilit öneme sahip moleküllerin yanı sıra bu bileşiklerin etkileşime girip birleşmesi işlevini görmüş olabilecek tuzlu su izleri de bulunuyor.

NASA için bulgular, doğrudan yaşama kanıtı olmasa da yaşamın ortaya çıkması için gerekli koşulların güneş sisteminin ilk dönemlerinde yaygın olduğunu ve diğer gezegen ve uydularda yaşamın oluşmuş olma ihtimalini artırdığını gösteriyor.