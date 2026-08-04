Bennu Gerede Gözaltında
Bennu Gerede, müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Katıldığı bir programdaki açıklamaları nedeniyle hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan Bennu Gerede gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle Bennu Gerede hakkında müstehcenlik suçundan resen soruşturma başlattı.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Gerede'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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