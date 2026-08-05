Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni yasa teklifi, şehit yakınları ve gazilerin yıllardır beklediği tarihi düzenlemeleri hayata geçiriyor. Düzenleme kapsamında maaşlarda artış sağlanırken, haklardan yararlanacak kişilerin kapsamı da genişletiliyor.

TEKLİFİN BU HAFTA YASALAŞMASI HEDEFLENİYOR

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın aktardığı habere göre; TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinin ilk olarak Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınması ve ardından hızla Genel Kurul gündemine indirilmesi planlanıyor. Yetkililer, düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşarak yürürlüğe girmesini hedefliyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık'ın verdiği bilgilere göre, kanun teklifinin getirdiği yenilikler mali ve sosyal haklar açısından büyük önem taşıyor.

YENİ DÜZENLEMEYLE GETİRİLEN MAAŞ VE HAKLAR

Şehit aileleri ve gazilerin maaşlarında yapılacak güncellemeler ile kapsama alınan yeni gruplar için belirlenen detaylar şu şekilde oluşturuldu:

Şehit Anne ve Babaları -- 14.037 TL - 21.500 TL -- "Asgari ücretin altına düşmemesi" güvencesi getiriliyor.

Malul Gaziler -- 58.590 TL - 86.000 TL -- Maluliyet derecesinin ağırlığına göre kademeli artış uygulanacak.

Evde Bakım Yardımı Alan Gaziler -- 70.187 TL -- Mevcut tutarlar güncellenerek büyük oranda artırıldı.

Derece Alamayan Terör Gazileri -- 28.076 TL -- Koşulları sağlamaları hâlinde siviller dâhil tüm yaralılara verilecek.

15 Temmuz Gazileri (Derecesiz) -- 28.076 TL -- Elektrik-su indirimi ve ücretsiz ulaşım gibi muharip gazi hakları da tanımlanacak.

KANUN GERİYE YÜRÜYECEK

Hazırlanan teklifte dikkat çeken bir diğer önemli madde ise yasanın geriye dönük olarak işletilecek olması. Kanun yürürlüğe girmeden önce yaşanan tüm terör olaylarında yaralanan kişiler de kapsama dâhil ediliyor. Hak sahiplerinin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde olay tarihinde bağlı bulundukları kuruma başvuru yapması gerekecek. İlerleyen yıllarda yaralanmaya bağlı rahatsızlığı artarak "vazife malulü" (gazi) olduğu tespit edilen kişilerin mevcut aylıkları kesilerek, daha yüksek haklar içeren vazife malullüğü aylığına geçişleri sağlanacak.

TABAN AYLIK UYGULANACAK

Ayrıca erbaş, er, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillere bağlanacak toplam aylık tutarı için 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamayacak şekilde yasal bir alt sınır (taban aylık) uygulaması hayata geçirilecek.