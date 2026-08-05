Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu

Kanal D’nin fenomen dizisi "İnci Taneleri"nde canlandırdığı Ayça karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanınan ve ardından "Yeraltı" dizisine "Melek" rolüyle transfer olan 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesinde kriz çıktı.

Genç oyuncunun babası Ünal Çiftçi, kızının dizideki partneri 27 yaşındaki Hakan Çelebi hakkında “reşit olmayan kızıyla ilişki yaşadığı” iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Ülkü Hilal Çiftçi

"WHATSAPP MESAJLAŞMALARINDA GÖRDÜM"

Sektörde uzun yıllardır catering ve cast alanlarında çalıştığını belirten baba Ünal Çiftçi, kızıyla kendisinden 10 yaş büyük oyuncu partneri arasındaki ilişkiyi mesajlaşmalardan öğrendiğini söyledi. Eşi Kader Çiftçi’nin bu duruma tepki göstermediğini ve sessiz kaldığını ifade eden baba Ünal Çiftçi, savcılığa verdiği ifadede şu sözlerle isyan etti:

"Benim 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım vardır. Kızım OnTalent Menajerlik şirketi bünyesinde oyunculuk yapmaktadır. Ancak oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkek şahısla sevgili olduklarını kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum."

Hakan Çelebi

"BİZDEN VELİ ONAYI ALINMADI"

Kızının henüz reşit olmadığının ve yasal olarak velayet haklarının gözetilmesi gerektiğinin altını çizen Ünal Çiftçi, bağlı olduğu menajerlik şirketini de hedef aldı. Çiftçi, kızının yer aldığı projelerde ve çalışma süreçlerinde kendisinden hiçbir şekilde rıza alınmadığını belirterek, "Kızımın oyunculuk faaliyetinde bizden onay alınması lazımken şirket tarafından asla rızam alınmadı" sözleriyle menajerlik şirketinden de şikayetçi oldu.

Öte yandan baba Ünal Çiftçi'nin anne Kader Çiftçi'den ayrılma aşamasında olduğu, genç oyuncunun şu an kimde kalacağının belli olmadığı konuşuluyor.