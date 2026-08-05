Eskişehir'de Beyin Kanaması Geçiren Adam Yeniden Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Beyin Kanaması Geçiren Adam Yeniden Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir\'de Beyin Kanaması Geçiren Adam Yeniden Hastaneye Kaldırıldı
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Düşme sonucu yaralanan S.Ş., beyin kanaması tespit edilince hastaneye yeniden kaldırıldı.

Eskişehir'de yürürken düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastaneden tetkik sonuçlarını beklemeden ayrılan şahsın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. İkametinde hafıza kaybı yaşamış halde bulunan şahıs, ekiplerce tekrar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SONUÇLARI BEKLEMEDEN AYRILDI, BEYİN KANAMASI ÇIKTI

Olay, dün gece Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde yürüdüğü esnada düşerek yaralanan S.Ş. isimli erkek şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisi sırasında tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan S.Ş.'nin, çıkan sonuçlarında beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Eskişehir'de Beyin Kanaması Geçiren Adam Yeniden Hastaneye Kaldırıldı

HAFIZASINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan aramalarda şahsa ulaşılamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, şahsın İstiklal Mahallesi Selim Sokak'taki ikamet adresine polis ve sağlık ekibi yönlendirdi. Adresinde hafıza kaybı yaşadığı belirlenen S.Ş., ambulansla yeniden Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı şahsın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir'de Beyin Kanaması Geçiren Adam Yeniden Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Hastane, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Beyin Kanaması Geçiren Adam Yeniden Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Beyin Kanaması Geçiren Adam Yeniden Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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