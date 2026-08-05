Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti - Son Dakika
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Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti

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Hayatının filme uyarlanmasıyla ilgili konuşan Kibariye, kendisini canlandırmak için Serenay Sarıkaya'nın istekli olduğunu söyledi. Demet Özdemir ile düet planından da bahseden ünlü sanatçı, Türkan Şoray için kullandığı sözlerle dikkat çekti.

İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen Serdar Ortaç özel etkinliğinde sahne alan Kibariye, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçı, hayatının filme uyarlanması ihtimalinden yeni projelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Kibariye kendini <a class='keyword-sd' href='/turkan-soray/' title='Türkan Şoray'>Türkan Şoray</a>'a benzetti

SERENAY SARIKAYA'YA YEŞİL IŞIK

Hayat hikâyesinin beyaz perdeye taşınmasıyla ilgili konuşan Kibariye, kendisini canlandırmak için Serenay Sarıkaya'nın gönüllü olduğunu ve başarılı oyuncunun kendisini çok sevdiğini söyledi.

Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti

Ünlü sanatçı ayrıca Demet Özdemir ile telefonda görüştüğünü belirterek, yakın zamanda birlikte düet yapabileceklerini ifade etti. Özdemir'i çok beğendiğini söyleyen Kibariye, ortak bir projeye sıcak baktığını dile getirdi.

Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti

"TÜRKAN ŞORAY GİBİ KADINIM AYOL"

Açıklamaları sırasında Türkan Şoray'dan da övgüyle bahseden Kibariye, "Türkan Şoray gibi kadınım ayol. Türkan abla ellerinden öpüyorum, sen benden büyüksün çünkü." sözleriyle dikkat çekti.

İstanbul Festivali, Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir, Türkan Şoray, Kibariye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yakup Turnagöl Yakup Turnagöl:
    Cazzzzzzzzttttttttt düüüüüttttttttyyyy 0 0 Yanıtla
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