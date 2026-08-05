Bu illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın - Son Dakika
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın
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Meteoroloji'ye göre yurdun kuzeyi ve Akdeniz'in Toroslar kesimi sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar normaller civarında, güney ve doğuda üzerinde; rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli esecek. Diyarbakır'da 41 derece bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteorolojik verilere göre, havanın Akdeniz'de Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana'nın kuzeyi ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yer yer sağanak geçişli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey kesimlerinde ise Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Düzce ile Marmara'nın kuzeyinde İstanbul'un Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde havanın yer yer yağışlı geçmesi bekleniyor.

İKİ BÖLGEMİZDE HAVA MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

RÜZGAR'IN HIZI SAATTE 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BİR İLİMİZ 41 DERECEYİ GÖRECEK

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 41

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sağanak Yağmur, Doğu Karadeniz, Hava Durumu, Diyarbakır, Kuzey Ege, Toroslar, İstanbul, Marmara, Ardahan, Akdeniz, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bu illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın - Son Dakika

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