BenPetto, Evcil Hayvan Sağlığını Dijitalleştiriyor: 'Pet Nabız' Sistemi Yenilikçi Bir Uygulama - Son Dakika
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BenPetto, Evcil Hayvan Sağlığını Dijitalleştiriyor: 'Pet Nabız' Sistemi Yenilikçi Bir Uygulama

BenPetto, Evcil Hayvan Sağlığını Dijitalleştiriyor: \'Pet Nabız\' Sistemi Yenilikçi Bir Uygulama

Hacettepe Teknopark'ta yer alan BenPetto, evcil hayvan sağlığının dijital platformdan takip edileceği 'Pet Nabız' sistemini tanıttı. Bu sistem, evcil hayvan sahiplerine ve veterinerlere sağlık bilgilerine kolay erişim sağlayarak, hayvanların sağlık durumunu daha etkili biçimde yönetmelerine yardımcı oluyor.

26.11.2024 12:12  Güncelleme: 12:13
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HACETTEPE Teknopark'ta yer alan BenPetto, evcil hayvan sağlığının dijital platformdan takip edileceği 'Pet Nabız' Sistemi'ni hayata geçirdiğini duyurdu. Sistem, evcil hayvan sağlığını dijital bir platformda yöneterek hem evcil hayvan sahiplerine hem de veterinerlere büyük kolaylık sağlıyor.

BenPetto'nun sunduğu sistem, insanlardaki e-Nabız sistemine benzer şekilde evcil hayvanların tüm sağlık bilgilerini dijital ortamda topluyor ve kullanıcıların erişimine açıyor. Aşı geçmişlerinden tedavi notlarına, muayene kayıtlarından acil durum müdahalelerine kadar her bilgi, evcil hayvan sahiplerinin ve veterinerlerin parmaklarının ucunda olacak şekilde düzenleniyor.

'HEM EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNE HEM VETERİNERLERE DESTEK'

Firma Yetkilisi Gökhan Hocaoğlu, "BenPetto'nun Pet Nabız Sistemi, toplumun her kesimi için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Evcil hayvan sahipleri, sevdikleri dostlarının sağlığını güvenle takip ederken; veterinerler de hasta geçmişine daha hızlı ulaşarak daha kapsamlı sağlık hizmetleri sunabiliyor. Bu sistemle birlikte, Türkiye'de evcil hayvan sahiplenmenin daha bilinçli ve sorumlu bir şekilde yapılması da teşvik ediliyor. Türkiye genelinde büyük ilgi gören bu yenilikçi sistem, yalnızca bir teknoloji uygulaması değil; aynı zamanda toplum sağlığına, hayvan haklarına ve refahına hizmet eden bir girişim olarak geniş bir yankı uyandıracağa benziyor" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada uygulama ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Sağlık bilgilerine kolay erişim imkanı, hayvanların doğru bakım almasını ve ihtiyaç duyduklarında en hızlı şekilde tedavi edilmelerini mümkün hale getiriyor. Veterinerler, anlık verilere ulaşarak daha etkili tedavi kararları alabiliyor ve evcil hayvan sahipleri de dostlarının sağlık durumunu düzenli olarak takip edebiliyor.

Bu dijital yenilik sayesinde, hayvan refahı konusunda farkındalık artarken, özellikle acil müdahale gerektiren durumlarda veterinerler hayati önem taşıyan bilgilere anında ulaşabiliyor. Böylece evcil hayvanların yaşam kalitesi yükseliyor ve toplumda evcil hayvan sahiplenme oranlarının artmasına da katkı sağlanıyor."

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BenPetto, Evcil Hayvan Sağlığını Dijitalleştiriyor: 'Pet Nabız' Sistemi Yenilikçi Bir Uygulama - Son Dakika

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