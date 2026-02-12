Beraat Kararı İstinafta Bozuldu - Son Dakika
Beraat Kararı İstinafta Bozuldu

12.02.2026 10:41
Duygu Bölükbaş'ın öldüğü davada, erkek arkadaşı Emre T.'nin beraat kararı istinaf mahkemesince bozuldu.

İzmir'de, Duygu Bölükbaş'ın evindeki havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasına ilişkin davada erkek arkadaşı hakkında verilen beraat kararı, istinaf mahkemesince bozuldu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının ve Bölükbaş'ın (33) ailesinin itirazı üzerine dosyayı inceledi.

Daire kararında, bilirkişi raporu kapağında sanık Emre T'ye ait telefonun incelendiğinin yazıldığı, ancak içerikte incelenen telefonun maktule ait olduğunun anlaşıldığına yer verildi.

Bölükbaş'ın asılı olduğu çarşaf, havlupan ve lavabo tezgahının konumu dikkate alındığında, maktulün kalça, bel ve bacak bölgelerinde çarpmaya bağlı ekimoz (kılcal damarlarda oluşan bir hasar sonucu cilt altında görülen bir kanama türü) bulunmamasının değerlendirilmesi gerektiği, çarşafın İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek maktulün kendisini havlupana asması halinde ölümün bu şekilde meydana gelip gelemeyeceğine ilişkin rapor alınmadan hüküm kurulmasının eksik inceleme olduğu kaydedildi.

Kararda, site yönetimi aracılığıyla temin edilen kamera kayıtlarında sanığın ve maktulün bazı görüntülerinin bulunduğu ancak daire kapısı önüne ait görüntülerde saat kaydı yer almadığı, olay günü saat 16.00'dan itibaren tüm kamera kayıtlarının site yönetiminden istenmesi ve sanık savunmalarının bu kayıtlarla denetlenmesi gerektiği ifade edildi.

Tanıkların maktulle yaptıkları telefon görüşmelerinin saatlerinin netleştirilmesi, Bölükbaş'ın olay günü saat 12.00'den sonraki arama ve aranma kayıtlarının bilirkişiye yeniden incelettirilmesi, tüm telefon kayıtları ile kamera görüntülerinin uzman bilirkişiye birlikte sunularak olayın kronolojik gelişiminin ortaya konulması gerektiği belirtildi.

Kararda, adli emanette kayıtlı bazı deliller hakkında hüküm kurulmadığı, kan ve tırnak örneklerinin imha yerine dosyada saklanmasına dair kararın emanet eşyasının niteliğiyle uyumlu olmadığı anlatıldı.

Bu eksikliklerle ilk derece mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğuna hükmeden daire, hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenip hüküm kurulmak üzere İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Daire, diğer sanık Emre T'nin halası S.T. hakkındaki beraat kararını hukuka uygun buldu.

Olay ve dava süreci

Duygu Bölükbaş, 3 Kasım 2022'de, erkek arkadaşı Emre T. ile yaşadıkları evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuştu. İfadeleri alınan Emre T. ve halası S.T, Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.

Soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesinden alınan raporda Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T'ye ait DNA'ların bulunduğu belirtilmiş, bunun üzerine Emre T. 22 Mart 2024'te gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık halası S.T. için ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme, 30 Mayıs 2025'teki karar duruşmasında hala S.T. ile Emre T'ye delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmiş, karar itiraz üzerine istinafa taşınmıştı.

Kaynak: AA

