 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Berberde sıra beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu! O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Berberde sıra beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu! O anlar kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tıraş olmak için berberde sıra bekleyen S.D., dükkana gelen husumetlisi M.Ö., tarafından tabancayla vuruldu. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı S.D., hastanede tedavi altına alındı.

07.12.2023 - 03:24,
Abone Ol

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tıraş olmak için berberde sıra bekleyen S.D. (35), dükkana gelen husumetlisi M.Ö. (25) tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, S.D. hastaneye kaldırıldı, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TABANCAYLA DÜKKANI BASIP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, saat 19.45 sıralarında Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak'taki bir berberde meydana geldi. İddiaya göre, S.D., tıraş olmak için sıra beklerken husumetlisi M.Ö., tabancayla dükkana girdi. S.D.'ye tabancayla ateş eden M.Ö. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı S.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Berberde sıra beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Öte yandan olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Berberde sıra beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu
Berberde sıra beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • sukufe karadul: texas devamke Yanıtla 15 1

Asteğmen, Güvenlik, İzmir, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berberde sıra beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu! O anlar kamerada - Son Dakika


17:17
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04
Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03
İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı

Son Dakika
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03 İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03 Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
15:40 Çocuğunu karanlıkta okula gönderen anne, kış saati uygulamasına tepki gösterdi: Yazıktır, günahtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 18:00:36. #1.13#
SON DAKİKA: Berberde sıra beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu! O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement