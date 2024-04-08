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Berberlerin bayram yoğunluğu: Erken saatlerde açılan dükkanlar sahurda kapatılıyor

SAKARYA - Sakarya'da Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşayan berberler geç saatlere kadar mesai yapıyor. Bazı berberler ise günler öncesinde alınan randevu dışında müşteri kabul etmiyor.

Sakarya'da Ramazan Bayramı'na günler kala berber ve kuaförlerde yoğunluk başladı. Berber ve kuaförler yoğunluğa yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet veriyor. Her bayram öncesinde iş yoğunluğu yaşayan berberlerin bu bayram öncesinde de yüzleri gülüyor. Yoğunluk yaşayan bazı berberler randevu sistemiyle çalışıyor. Tıraş olacak vatandaşlar dört gün, hatta 1 hafta öncesinden randevu alıyor. Bayram öncesi müşterilerinin sayısının arttığını belirten Onur Çakır, sabah erken saatlerde açtıkları dükkanı gece geç saatlerde kapattıklarını söyledi.

"Sabah saatlerinde başlayan mesaimiz sahura kadar devam edebiliyor"

Yaklaşık 12 yıldır berberlik mesleği yapan Onur Çakır, "Bayram haftası normale göre çok yoğun geçiyor. Neredeyse kendimize bile vakit ayıramıyoruz ve tıraş olamıyoruz. Yoğunluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Şuan yaklaşık 8 kişi ile hizmet vermeye çalışıyoruz. Randevu sistemi bu zamanlarda çok fazla da randımanlı olmuyor. Bayram haftasında randevu vermek çok mantıklı değil, dışarıdan gelen insanlarda oluyor. Bu sebeple insanları 15-20'şer dakika bekletmek zorunda kalabiliyoruz. Son bir hafta sabah saatlerinde başlayan mesaimiz sahura kadar devam edebiliyor. Müşterilerimizi uyarıyoruz son güne tıraşı bırakmayın diye ama yine de bazıları bırakıyor ve bu yoğunlukta aksilikler oluşabiliyor. Son günlerde sürekli bir sirkülasyon var, dışarıda bekleyenler, içeride bekleyenler var" dedi.