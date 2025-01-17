Beren Su Bolat davasında sanıklara yargı devam ediyor - Son Dakika
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Beren Su Bolat davasında sanıklara yargı devam ediyor

Ankara'da ortaokul öğrencisi Beren Su Bolat'ın ölümüne neden olan sanıkların yargı süreci sürüyor.

17.01.2025 16:46
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Ankara'nın Sincan ilçesinde ortaokul öğrencisi Beren Su Bolat'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1'i apartman yöneticisi, 3'ü itfaiye görevlisi 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yılmaz Güney ve tutuklu sanıklar Bayram Babatürk, Buğra Yalabık, Ercan Akyıldız ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık U.K, asansör firmasının sahibi olduğunu ve ayda bir kez asansöre bakım yaptıklarını anlattı.

Olayın yaşandığı gün Eryaman'da olduğunu ifade eden U.K, "Çağrılsaydık, gelmemiz maksimum 15 dakika sürerdi. Kurtarma yapılırken, asansör yarı kattayken kesinlikle kurtarma yapılmaz. Makine dairesinden elektrik kapatılır. Makine odasından kabin, kata getirilerek içeride mahsur kalan çıkarılır." ifadelerini kullandı.

Tanık ifadelerinden sonra söz alan sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar itfaiye görevlileri Babatürk, Yalabık ve Akyıldız'ın "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Davaya, 25 Nisan'da devam edilecek.

İddianameden

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Temmuz'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın asansöründe Beren Su Bolat ile Turan Efe Doğan'ın mahsur kaldığı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında Bolat'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği, Doğan'ın ise kurtarma faaliyeti esnasında yaralandığı anlatılıyor.

Olay anında itfaiye görevlileri sanıklar Bayram Babatürk, Buğra Yalabık ve Ercan Akyıldız'ın kanun ve yönetmelikle düzenlenen kurtarma faaliyetlerine uygun olmayacak şekilde hareket ettikleri ifade edilen iddianamede, 3 sanığın asansörü "güvenli kat" denilen alana indirmedikleri belirtiliyor.

Sanık itfaiye görevlilerinin, kurtarma faaliyeti esnasında gerekli alan tedbirlerini ve tehlikeli durumu kontrol altına almadığı aktarılan iddianamede, sanıkların tehlikeli davranış sergileyerek kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet verdiklerine işaret ediliyor.

Sanık apartman yöneticisi Yılmaz Güney'in ise asansör bakımını zamanında yaptırmaması, kurtarma talimatlarını ilgili kısımlara asmaması ve apartmanda meydana gelen tehlikeli durumlara karşı eğitimli kurtarma personelini görevlendirmediği, sanıkların "bilinçli taksir" ile hareket ettikleri ve "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işledikleri belirtiliyor.

Sanık itfaiye görevlileri Babatürk, Yalabık ve Akyıldız ile apartman yöneticisi Güney'in, 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beren Su Bolat davasında sanıklara yargı devam ediyor - Son Dakika

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