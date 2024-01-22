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Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kız kardeşinin iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
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Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kız kardeşinin iddialarına yanıt verdi

Bergama'nın AKP'li Belediye Başkanı Hakan Koştu, kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil'in kendisinin malvarlığıyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Başkan Koştu, kız kardeşinin iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti ve siyasi görüşlerinin desteklenmesinin zorunlu olmadığını ifade etti. Koştu, ayrıca belediyede yapılan usulsüz ihalelerin detaylarının incelenmesiyle gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kız kardeşinin iddialarına yanıt verdi
22.01.2024 - 20:00,
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Bergama'nın AKP'li Belediye Başkanı Hakan Koştu, kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil'in kendisinin malvarlığıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Başkan Koştu, "Tam seçim döneminde farklı siyasi görüşler ve grupların yönlendirmesiyle kız kardeşim Hale Koştu Özyeşil'in facebook hesabından gerçeği yansıtmayan paylaşımları gündemi meşgul etmektedir. Siyasi olarak görüşümüzü desteklemesi zorunlu olmayan kız kardeşimin iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun malvarlığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil'e abisinden yanıtgeldi. Özyeşil'in yaptığı paylaşımlara yanıt veren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

Başkan Koştu'nun bugün yaptığı yazılı açıklaması şöyle:

"5 yıl önce göreve geldiğimizden itibaren örnek gösterilen bir hizmet anlayışı ile hareket ettik ve halkımıza karşı hep şeffaf olduk. Şehrimizin kaynaklarını doğru zamanda doğru yerde kullanmak için özen gösterdik ve her kuruşuna dikkat ettik. Yapılan yatırımlarla Bergama'yı ileriye götürdük ve şaha kaldırdık. 4 yılda 4 defa denetimden geçtik ve her kuruşun hesabını verdik. Tam seçim döneminde farklı siyasi görüşler ve grupların yönlendirmesiyle kız kardeşim Hale Koştu Özyeşil'in facebook hesabından gerçeği yansıtmayan paylaşımları gündemi meşgul etmektedir. Siyasi olarak görüşümüzü desteklemesi zorunlu olmayan kız kardeşimin iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. 2009 yılında İzmir İl Genel Meclis Üyesi, 2014'te Bergama Belediyesi Meclis Üyesi olmam sebebiyle yasa gereği sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda resmi olarak mal varlığımızı bildirme mecburiyetimiz vardır ve kayıtlarda bulunmaktadır. Kişisel olarak yasa gereği tüm hesaplarım ve mal varlığım denetime tabidir. Belgesiz, mesnetsiz ve hiçbir dayanağı olmayan bu paylaşımlar kara propaganda olarak yürütülmektedir. Yalan ve iftira üzerine senaryo kurmaya çalışan bu gruplar kardeşim üzerinden sinsi ve zehirli planlar yapmaktadırlar. Şayet söyledikleri iftira, yalan, sinsi ve kirli bir propagandadan ibaret değilse, ispatla yükümlüdürler. Eğer bunlar gerçekse yazmak ve konuşmak yerine neden suç duyurusunda bulunulmuyor, merak etmekteyiz. Siyaseten yürütülen bu çalışmalara karşı kendisi de farkına varmış, paylaşımlarını kaldırmıştır. Bu durumla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır. 15 yıldır sürdürdüğüm siyasi hayatımın öncesi ve sonrası mal varlığımız denetime açıktır."

"BELEDİYEDE YAPILAN USULSÜZ İHALELERİN DETAYI İNCELENDİĞİNDE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Hale Koştu Özyeşil'in sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı:

"Başkan Koştu malvarlığını açıklasın! Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun öz kardeşiyim. Sosyal medyada daha önceki paylaşımlarımız ve kamuoyundaki konuşulanlardan tarafımıza gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapma gereğinde bulundum. 5 yıl önce abim kirada otururken Belediye Başkanı olduğu dönemde Bergama, İstanbul ve Almanya'da aldığı villaları ve yaşam standartlarındaki artışı aile geliri olarak açıklaması mümkün değil. Hakan Koştu'nun kardeşi olarak bu malvarlığını açıklayacak ailemizin ek geliri yoktur. Hakan Koştu belediye başkanı olmadan önceki ailemizin mütevazi yaşam standardı da bellidir. Hakan Koştu'nun malvarlığındaki artışın ailemizin ek gelirinden kaynaklandığı bahanesinin gerçek olmadığını açıklamak isterim. Belediyede yapılan usulsüz ihalelerin detayı incelendiğinde gerçekler ortaya çıkacaktır. Bu nedenle Cumhur İttifakı'nda Hamza Dağ'a oy vereceğimizi ama Hakan Koştu'ya asla oy vermeyeceğimizi bildirmek isterim. Partimizin ve ailemizin itibarını korumak nedeniyle bu açıklamayı yapma gereğinde bulundum."

Kaynak: ANKA
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