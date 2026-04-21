Bergama Belediyesi'nden Üretime Destek

(İZMİR) - Bergama Belediyesi, Tiyelti Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmayla doğada kendiliğinden yetişen 130 yabani ahlat ağacını farklı armut çeşitleriyle aşılayarak üretime kazandırdı, ilçe genelinde gerçekleştirilen fidan dağıtımıyla da binlerce meyve fidanını vatandaşlara ulaştırdı.

Tiyelti Mahallesi'nde hayata geçirilen aşılama çalışmalarıyla atıl durumdaki ahlat ağaçlarının değerlendirilmesi hedeflenirken, bölge ekonomisine katkı sağlayacak verimli ve kaliteli armut üretiminin önü açıldı. Bergama Belediyesi'nin teknik ekip ve malzeme desteği sağladığı projede, Tiyelti Mahalle Muhtarı Salih KOBAK da çalışmalara bizzat katıldı. Uygulama yerel tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması açısından örnek bir uygulama oldu.

Diğer yandan Bergama Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fidan dağıtımı ile binlerce meyve fidanı hemşehrilere ulaştırıldı. Dağıtımı belediye tarafından yapılan fidanlar vatandaşlar tarafından toprakla buluşturularak Bergama'nın bereketli arazilerinde üretime dönüşecek.

"Bergama'nın tarımsal kalkınmasını desteklerle artırıyoruz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, kırsal üretimin desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bergama'mızın bereketli topraklarını daha verimli hale getirmek, üreticimizi desteklemek ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tiyelti mahallemizde gerçekleştirdiğimiz aşılama çalışmasıyla atıl durumdaki ahlat ağaçlarını ekonomiye kazandırıyoruz. Aynı zamanda dağıttığımız binlerce meyve fidanıyla da üretimin tüm vatandaşlarımıza yayılmasını sağlıyoruz. Belediyemiz olarak fidanları vatandaşlarıma ulaştırıyor, hemşehrilerimiz de bu fidanları toprakla buluşturarak üretime katkı sunuyor. Bu dayanışma modeliyle Bergama'da üretimi büyütmeye devam edeceğiz, tüm vatandaşlarımıza ulaşacak şekilde desteğimiz devam edecek."