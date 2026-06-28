İzmir'in Bergama ilçesinde devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı.
Alınan bilgiye göre, trafik kazası ihbarına giden itfaiye aracı, Ayaskent mevkisi yakınlarında devrildi.
Devrilmesinin ardından alev alan araçtaki personel, kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıktı.
Hafif yaralanan şoför ile 1 itfaiyeci, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtaki yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bergama'da İtfaiye Aracı Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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