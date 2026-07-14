Bergusi'ye Hapiste Saldırı

Yaklaşık çeyrek asırdır İsrail hapishanesinde tutulan Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Mervan Bergusi'nin, hücresinde bir İsrailli gardiyanın açtığı ateş sonucu plastik mermiyle bacağından yaralandığı öğrenildi.

Bergusi'nin eşi avukat Fedva Bergusi, Filistinli Esirler Medya Ofisi'ne yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri son hapishane ziyaretinde eşine düzenlenen saldırıdan haberdar olduklarını belirtti.

Bir İsrailli gardiyanın hücrede tutulan Bergusi'nin bacağına sıfır mesafeden plastik mermiyle ateş ettiğini aktaran eşi, saldırının bacakta yaralanmaya ve kanamaya yol açtığını ifade etti.

Saldırının tam olarak ne zaman gerçekleştiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

"Saldırı, tüm Filistinli esirleri hedef alan sistematik bir politikanın parçası"

Filistinli Esirler Medya Ofisi ile Filistin Esirler Cemiyeti, yaptıkları açıklamada Bergusi'ye yönelik saldırıyı kınadı.

Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Bergusi'ye hücresinde plastik mermiyle düzenlenen saldırının, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli esirleri hedef alan sistematik bir politikanın parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu durumun İsrail cezaevlerindeki baskı, işkence, aç bırakma, tecrit ve tıbbi ihmal politikalarının bir devamı olduğu vurgulandı.

Bu uygulamaların uluslararası insancıl hukukun ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ağır bir ihlali olduğunu belirten Ofis; Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları kuruluşlarına Filistinli esirlere koruma sağlanması, İsrail'e baskı yapılması ve sorumluların hesap vermesi için acilen müdahale etme çağrısında bulundu.

"Filistinli liderlerin tasfiye edilmesi hedefleniyor"

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah Zegari, saldırıyı kınadığı açıklamasında, hücresinde plastik mermiyle vurulan Bergusi'ye yönelik suikast girişimlerinde son derece tehlikeli bir aşamaya geçildiği uyarısında bulundu.

Zegari, Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana İsrail hapishanelerinde Bergusi ve diğer Filistinli liderleri tasfiye etmeyi hedefleyen organize bir işkence, kötü muamele, tecrit ve sistematik saldırı kampanyası yürütüldüğünün altını çizdi.

Bergusi, 2023'ten beri hücre hapsinde tutuluyor

Bergusi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Filistinli lider Kasım 2023'ten bu yana Ganot Hapishanesi'nde tek kişilik hücrede tutuluyor.

Açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresinin son dönemde tecrit koşullarını ağırlaştırdığı ve Bergusi'yi farklı hapishanelerdeki tecrit bölümleri arasında sık sık naklettiği, bunun da kendisine yönelik "sistematik keyfi uygulamaların" parçası olduğu ifade edildi.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre, ağırlaştırılmış tecrit uygulamaları kapsamında tutuklular diğer mahkumlardan ayrılıyor, sık sık farklı hapishanelere naklediliyor, avukatları ve aileleriyle görüşmeleri kısıtlanıyor, sağlık hizmetleri ile temel ihtiyaçlara erişimleri sınırlandırılıyor.

İsrailli bakan Ben-Gvir, Bergusi'yi ölümle tehdit etmişti

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 Şubat'ta Bergusi'nin hücresine girerek kendisini ölümle tehdit etmiş, olaya ilişkin görüntüler İsrail basınında yayımlanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte Filistinli tutuklulara yönelik ihlaller de arttı.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 idari tutuklu bulunuyor.

Aynı raporlarda, tutukluların işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmale maruz kaldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.