Berk Söylemez İçin Fidan Dikimi - Son Dakika
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Berk Söylemez İçin Fidan Dikimi

Berk Söylemez İçin Fidan Dikimi

TRT Haber kameramanı Berk Söylemez'in anısına 100 fidan dikildi. Basın mensupları etkinlikte buluştu.

09.01.2025 15:56
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Trafik kazasında hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in anısına fidan dikimi yapıldı.

Kentte görev yapan basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Edirne Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle Hasanağa köyü ağaçlandırma sahasına 100 fidan dikti.

Söylemez'in ablası Reyhan Kaplan, yapılan etkinlikle kardeşini gururla andıklarını ifade etti.

Kardeşinin hatırasının yaşatıldığını belirten Kaplan, "Ben ilk kaza geçirdiği gece ambulansla Berk'i alıp giderken 'Nasıl bu kadar insanı kısa sürede toplayabildin?' demiştim. Onun güzelliği, arkadaşlarının güzelliği bunu başardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Berk yok ama sizler onun ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu bize hissettiriyorsunuz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da Söylemez'in anısını yaşatmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yeri doldurulamaz Söylemez'i kaybedeli neredeyse 1,5 yıl olduğunu ifade eden Baran, "Zaman geçiyor ancak Berk'in eksikliğinin acısı geçmiyor. Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Kalbi temiz, merhametli merhum Berk kardeşimizin ruhu şad olsun." dedi.

Fidan dikimine Söylemez'in ailesi, Edirne Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın ve TRT Haber muhabiri Yavuz Demir'in de aralarında olduğu basın mensupları katıldı.

Söylemez, 27 Ağustos 2023'te elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, İlhami Ertem Caddesi'nde bir taksinin sürücüsü tarafından açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 39 yaşındaki Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: AA

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