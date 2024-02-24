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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e dayanışma gösterisi düzenlendi.

Wilmersdorf semtindeki Kant Caddesi'nde Filistin'e destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için toplanan binlerce kişi, daha sonra Kurfüstendamm Caddesi üzerinden Nollendorfplatz metro istasyonuna kadar yürüdü.

"Filistin'e özgürlük", "Gazze'de çocuklar ölüyor (Almanya Başbakanı Olaf) Scholz neden susuyorsun?", "Ateşkes şimdi", "Elinizde kan var" sloganlarının atıldığı gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Soykırımı durdurun", "Filistin özgür olacak" ve "Alman hükümeti benim adıma konuşmuyor" yazan dövizler taşındı.

Bazı göstericiler Gazze'deki açlığa dikkati çekmek için tencere ve tava ile eyleme katıldı.

Kurfürstendamm Caddesi üzerinde bir kişi İsrail bayrağı açarak gösteriyi provoke etme girişiminde bulundu. Araya giren polis ekipleri ve görevliler gerilimin artmasını önledi.

Gösteriye katılan Vanessa Schrager, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman hükümetini eleştirerek, "Alman hükümetinin İsrail hükümetine verdiği destek benim adıma yapılmıyor. Bunun için bir Alman olarak ayağa kalkmak ve Filistinli vatandaşları desteklemek zorundayım." dedi.

Schrager, gösteriye katılanlar arasında Filistin'de ailesini, arkadaşlarını veya yakınlarını kaybedenlerin olabileceğine işaret ederek, "Gözlerimizin önünde, her gün cep telefonlarımızda gördüğümüz bir soykırım yaşanırken uluslararası toplum seyrediyor." ifadesini kullandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.