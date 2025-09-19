Berlin'de İkinci Dünya Savaşı Bombası Bulundu - Son Dakika
Berlin'de İkinci Dünya Savaşı Bombası Bulundu

19.09.2025 10:45
Berlin'de bulunan bomba nedeniyle 10 bin kişi tahliye edildi, bomba güvenli bir şekilde imha edilecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunması nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentteki Spree Nehri'nde 3 metre derinlikte, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

BÖLGEDE 12 SAAT BOYUNCA HAVA VE NEHİR TRAFİĞİ KAPALI KALACAK

Tahliyenin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, patlamamış bombanın herhangi bir tehlike oluşturmadığı bu nedenle nehirden çıkarılarak imha edileceği kaydedilen açıklamada, bombanın bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapındaki alanın 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldığı aktarıldı.
Açıklamada, tahliye edilen vatandaşların tekrar evlerine geri dönebileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

