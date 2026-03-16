Berlin\'de İslamofobi ile Mücadele Günü Etkinliği

16.03.2026 01:00
Berlin'de düzenlenen etkinlikte, Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadele konusu ele alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü vesilesiyle ilk kez bir anma etkinliği düzenlendi.

Berlin Eyalet Çalışma, Sosyal İşler, Eşitlik, Entegrasyon, Çeşitlilik ve Ayrımcılıkla Mücadele Senatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, özellikle başkent Berlin'deki Müslüman karşıtlığı ele alındı.

Berlin Eyalet Çalışma, Sosyal İşler, Eşitlik, Entegrasyon, Çeşitlilik ve Ayrımcılıkla Mücadele Senatörü Cansel Kızıltepe, İslamofobi ile Mücadele Günü'nün takvimde sadece sembolik bir tarih olmadığını belirterek, "Bu bir uyarı günüdür ve bir sorumluluk günüdür. Çünkü Müslüman karşıtı ırkçılık uzak bir sorun değildir. Bu, Almanya'da ve başkentimizde de acı bir gerçektir." dedi.

Müslüman karşıtı ırkçılığın Berlin'de ciddi ve giderek büyüyen bir sorun olduğunu ve toplumsal uyumu tehlikeye attığını vurgulayan Kızıltepe, "Müslümanlar günlük yaşamda ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bu ayrımcılık kamusal alanda, konut ve iş piyasasında, eğitim kurumlarında ya da resmi kurumlarla temas sırasında ortaya çıkabilmektedir. Bazen bu ırkçılık, aşağılayıcı yorumlar veya yapısal dezavantajlar şeklinde kendini gösterir. Bazen açık düşmanlığa veya şiddete dönüşür." ifadelerini kullandı.

Berlin'deki Müslümanlara saldırı rakamlarını endişe verici olduğunu aktaran Kızıltepe, "Geçtiğimiz yıl Berlin'de 644 Müslüman karşıtı olay kaydedildi. Bu, neredeyse günde iki olay demektir. Bu, bir önceki yıla (2024) göre yaklaşık yüzde 68'lik bir artışa tekabül etmektedir. Bu olaylar, hakaret ve tehditlerden günlük yaşamdaki ayrımcılığa ve hatta ağır fiziksel şiddete kadar uzanmaktadır. Bunu kabul edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kızıltepe, başkent Berlin'de yaklaşık 400 bin Müslümanın yaşadığına işaret ederek, onların kent toplumunun doğal bir parçası olduğunu ve bu nedenle Müslüman karşıtı ırkçılığı görünür kılmanın ve buna kararlılıkla karşı çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Eyalet yönetiminin Müslüman karşıtı ırkçılığın önlenmesi ve mücadele edilmesi konusunda bir yol haritası hazırladığını duyuran Kızıltepe buradaki amaçları Müslüman karşıtı ırkçılıkla sistematik bir şekilde mücadele etmek, mevcut önlemleri güçlendirmek ve mağdurların korunması için somut iyileştirmeler geliştirmek olarak sıraladı.

Senato bünyesindeki Müslüman karşıtı ırkçılıkla ilgili irtibat görevlisi olan Yücel Meheroğlu da geçen hafta Berlin'de 16 yaşındaki bir genç kızın başörtüsü nedeniyle hakarete ve saldırıya uğradığını ifade ederek bu olayın Müslüman karşıtı ırkçılığın soyut bir tartışma olmadığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Meheroğlu bu günü yalnızca Müslümanların değil, Müslüman olmayanların da dayanışma içinde, birlikte ve çoğulcu bir kent toplumu ruhuyla anmasının daha da önemli olduğunu vurguladı.

Etkinlikte söz alan diğer katılımcılar da Alman medyasının İslamofobi ile Mücadele Günü'ne yeterli önemi göstermedikleri gerekçesiyle eleştirilerini yöneltti.

Kaynak: AA

