Berlin\'de İsrail saldırılarına protesto

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Berlin'in Prenzlauer Berg semtindeki Eberswalder Strasse metro istasyonu yakınlarında, Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasını, İsrail'in Filistin'in topraklarını gasbetmesini, Filistin ve Lübnan'a yaptığı saldırıları protesto etmek için çok sayıda kişi toplandı.

Filistin, İran ve Lübnan bayraklarıyla şehir merkezine doğru yürüyen göstericiler, "Soykırımı durdurun", "Buna soykırım denir" ve "Filistinlilerin tek suçu var olmaktır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Tek çözüm intifada direnişi", "Bu savaş değil, soykırımdır", "İsrail terör devletidir", "Alman silahları tüm dünyada cinayet işliyor", "İsrail çocukları öldürüyor" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Yoğun güvenlik önlemi alan polis, eylemde en az 2 göstericiyi gözaltına aldı.

Yürüyüş, Mitte ilçesindeki Monbijou Park'ın yakınında sona erdi.