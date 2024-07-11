Berlin'de Köpeğini Kurtarmak İçin Kanala Atladı, Yaşamını Yitirdi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de köpeğini kurtarmak için kanala atlayan kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Alman basınının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Tiergarten Semti'ndeki Cornelius Köprüsü yakınlarında 79 yaşındaki bir kişi, köpeğini kurtarmak için kanala atladı.

Köpeğini kıyıya getirerek kurtaran kişi, kendi gücüyle sudan çıkamadı ve battı.

Bölgeye çağrılan kurtarma ekipleri kanalda arama yaptı.

Berlin İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, dalgıçların söz konusu kişiyi su altında bulduğu ve bir botun yardımıyla çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarma ekibinin müdahalesine rağmen söz konusu kişinin kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.