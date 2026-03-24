Berlin'de Kundaklama Soruşturması: 17 Mekanda Arama
Berlin'de Kundaklama Soruşturması: 17 Mekanda Arama

24.03.2026 13:41
Berlin'de elektrik direklerine yönelik kundaklama nedeniyle 4 eyalette 17 mekanda polis arama yaptı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Eylül 2025'te elektrik direklerine yönelik kundaklama nedeniyle polisin 4 eyalette 17 mekanda arama yaptığı bildirildi.

Berlin Polisinden yapılan açıklamada, savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Berlin, Brandenburg, Hamburg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde 17 mekanda arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 500 polisin katıldığı aramaların, 9 Eylül 2025'te Treptow-Köpenick ilçesine bağlı Johannisthal semtinde iki elektrik direğine yönelik kundaklamayla bağlantılı olarak "sabotaj", "suç örgütü kurma" ve "kundaklama" suçlamaları kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Soruşturmanın, özellikle de elde edilen kanıtların değerlendirilmesinin devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, aramalarda gözaltına alınanların olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Welt gazetesinin haberinde ise aramaların solcu anarşist bir gruba yönelik yapıldığı kaydedildi.

Berlin'in güneydoğusunda bulunan Treptow-Köpenick ilçesinde Eylül 2025'te elektrik direklerinin kundaklaması nedeniyle on binlerce kişi ve iş yeri elektriksiz kalmıştı.

Söz konusu grubun, 3 Ocak 2026'ta kentin güneybatısındaki Lichterfelde Elektrik Santrali'ne giden elektrik kablolarına yapılan ve 100 bin kişinin elektriksiz kaldığı saldırıyla ilgisi olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:58
Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek
Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
11:29
Görüntüler bugün Tel Aviv’den Şehir mahşer yerine döndü
Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü
