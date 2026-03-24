Berlin'de Kundaklama Soruşturması: 17 Mekanda Arama

Almanya'nın başkenti Berlin'de Eylül 2025'te elektrik direklerine yönelik kundaklama nedeniyle polisin 4 eyalette 17 mekanda arama yaptığı bildirildi.

Berlin Polisinden yapılan açıklamada, savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Berlin, Brandenburg, Hamburg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde 17 mekanda arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 500 polisin katıldığı aramaların, 9 Eylül 2025'te Treptow-Köpenick ilçesine bağlı Johannisthal semtinde iki elektrik direğine yönelik kundaklamayla bağlantılı olarak "sabotaj", "suç örgütü kurma" ve "kundaklama" suçlamaları kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Soruşturmanın, özellikle de elde edilen kanıtların değerlendirilmesinin devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, aramalarda gözaltına alınanların olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Welt gazetesinin haberinde ise aramaların solcu anarşist bir gruba yönelik yapıldığı kaydedildi.

Berlin'in güneydoğusunda bulunan Treptow-Köpenick ilçesinde Eylül 2025'te elektrik direklerinin kundaklaması nedeniyle on binlerce kişi ve iş yeri elektriksiz kalmıştı.

Söz konusu grubun, 3 Ocak 2026'ta kentin güneybatısındaki Lichterfelde Elektrik Santrali'ne giden elektrik kablolarına yapılan ve 100 bin kişinin elektriksiz kaldığı saldırıyla ilgisi olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.