Berlin'de Spandau'daki yeniden sayım sonrası mecliste 153 sandalye kalacak - Son Dakika
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Berlin'de Spandau'daki yeniden sayım sonrası mecliste 153 sandalye kalacak

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Berlin Eyalet Seçim Kurulu Başkanı Stephan Bröchler, Spandau'daki yeniden sayımın ardından eyalet meclisinde 158 yerine 153 milletvekilinin yer alacağını açıkladı. Geçici sonuçlara göre seçildiğini düşünen 5 aday meclise giremeyecek.

Almanya'da 20 Eylül Pazar günü yapılan Berlin eyalet meclisi seçimlerinde tespit edilen oy sayım hatası nedeniyle eyalet meclisindeki sandalye sayısı, 158'den 153'e düştü.

Berlin Eyalet Seçim Kurulu Başkanı Stephan Bröchler, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Spandau ilçesinde gerçekleşen yeniden sayım sonucunun ardından eyalet meclisinde 158 yerine 153 milletvekilinin yer alacağını açıkladı.

Böylece, seçim gecesi açıklanan geçici sonuçlara göre milletvekili seçildiğini düşünen 5 aday, nihai sandalye dağılımının ardından meclise giremeyecek.

Hangi milletvekillerinin sandalyelerini kaybedeceğinin ise yapılan hesaplamaların tamamlanmasının ardından kesinleşmesi bekleniyor.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) her biri birer sandalye, Sol Parti'nin ise iki sandalye kaybedeceği iddia edildi.

Eyaletteki seçim yasasına göre seçim sonucundaki tek bir doğrudan vekillik değişikliği, sadece iki aday arasındaki sonucu değil, eyalet meclisinin toplam sandalye sayısını ve diğer partilerin sandalye dağılımını da etkileyebiliyor.

Berlin eyalet seçimleri

Almanya'da 20 Eylül'de yapılan Berlin eyalet meclisi seçimlerinde, başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, oylarını bir önceki seçime göre 13,4 puan artırarak yüzde 25,7 ile ilk sırayı almıştı. Eyalette ve federal hükümette iktidarın büyük ortağı olan Hristiyan Demokratlar ise 9,5 puan kaybederek yüzde 18,8 ile ikinci sıraya gerilemişti.

Berlin seçimlerinde oylarını 7,2 puan artıran Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16,3 ile üçüncü sıraya yerleşirken, 4,1 puan kaybeden Yeşiller yüzde 14,3 ile dördüncü ve 6,3 puan kaybeden Sosyal Demokratlar yüzde 12,1 ile beşinci olmuştu.

Kaynak: AA
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