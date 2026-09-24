Berlin'de Yahudi sanatçı ve yazarlar Sol Partinin tehdit olduğu uyarısına itiraz etti - Son Dakika
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Berlin'de Yahudi sanatçı ve yazarlar Sol Partinin tehdit olduğu uyarısına itiraz etti

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Berlin'de Yahudi akademisyen, yazar, sanatçı ve aktivistler SPD, Yeşiller, Sol Parti koalisyonu kurulması çağrısı yaptı. Açık mektupta Sol Partinin Yahudi güvenliği için tehdit sayılmasına karşı çıkıldı; Yahudiler Merkez Konseyi uyarmıştı, İsrail Büyükelçisi ise tehdit görmüştü.

Berlin'de çok sayıda Yahudi akademisyen, yazar, sanatçı ve aktivist, eyalette Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Partiden (Die Linke) oluşan bir koalisyon hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Aralarında Potsdam'daki Einstein Forumu'nun eski yöneticisi filozof Susan Neiman, yazarlar Eva Menasse ve Deborah Feldman ile siyaset bilimci Emilia Roig ve İsrailli yönetmen Udi Aloni'nin de bulunduğu imzacılar, yayımladıkları açık mektupla, Sol Partinin hükümette yer almasının Berlin'deki Yahudi toplumu açısından güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki değerlendirmelere karşı çıktı.

Açık mektupta, Berlin eyaletinde SPD, Yeşiller ve Sol Partiden oluşan bir koalisyon kurulması talep edilerek, Sol Partinin Yahudi güvenliği açısından özel bir tehdit olarak gösterilmesinin temelsiz olduğu belirtildi.

Yahudiler Merkez Konseyi, daha önce SPD ve Yeşiller partisini, Sol Parti ile koalisyon kurmamaları konusunda uyarmış, İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor da Sol Partinin Berlin eyalet seçimlerindeki başarısını, başkentteki Yahudi cemaati için "somut ve acil bir varoluş tehdidi" olarak nitelendirmişti.

Berlin eyalet seçimleri

Almanya'da 20 Eylül'de yapılan Berlin eyalet meclisi seçimlerinde, başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, oylarını bir önceki seçime göre 13,4 puan artırarak yüzde 25,7 ile ilk sırayı almıştı. Eyalette ve federal hükümette iktidarın büyük ortağı olan Hristiyan Demokratlar ise 9,5 puan kaybederek yüzde 18,8 ile ikinci sıraya gerilemişti.

Berlin seçimlerinde oylarını 7,2 puan artıran Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16,3 ile üçüncü sıraya yerleşirken 4,1 puan kaybeden Yeşiller yüzde 14,3 ile dördüncü ve 6,3 puan kaybeden Sosyal Demokratlar yüzde 12,1 ile beşinci olmuştu.

Bu sonuçlara göre Sol Parti, eyalet meclisindeki 158 sandalyeden 47'sinin sahibi olurken kalan koltuklar Hristiyan Demokratlar 34, AfD 29, Yeşiller 26 ve Sosyal Demokratlar 22 şeklinde paylaşıldı.

Berlin'de hükümeti kurabilmek için 80 sandalye gerekiyor.

Kaynak: AA
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