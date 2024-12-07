Berlin'deki Yavru Panda İkizleri İsimlendirildi

BERLİN, 7 Aralık (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'deki Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki yavru panda ikizleri Meng Hao (solda) ve Meng Tian, 6 Aralık 2024.
Berlin Hayvanat Bahçesi cuma günü yavru panda ikizlerinin isimlerini açıkladı: Meng Hao, "güzel rüyalar" ve Meng Tian, "tatlı rüyalar" anlamına geliyor. (Fotoğraf: Du Zheyu/Xinhua)
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