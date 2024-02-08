Berlin Film Festivali, aşırı sağcı siyasetçilere davetiye iptali

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Almanya'nın başkenti Berlin'de 15-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) yönetimi, aşırı sağcı ve popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partili siyasetçilere festivalin açılışına katılmaları için gönderilen davetiyelerinin iptal edildiğini duyurdu.

Berlinale yönetiminden yapılan açıklamada, kültür sektörü, medya ve Berlinale ekibi içinde AfD'li politikacıların Berlinale'nin açılışına davet edilmelerinin tartışıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Berlinale yönetimi bugün daha önce davet edilen beş AfD'li siyasetçinin davetini iptal etme kararı aldı." ifadesine yer verildi.

Özgür ve hoşgörülü bir toplum ve aşırı sağa karşı çabaların Berlinale'nin DNA'sının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, Berlinale yönetiminin, Almanya'da antisemitizmin, Müslüman karşıtlığının, nefret söyleminin ve başka demokrasi karşıtı ve ayrımcı tutumların artmasını endişeyle takip ettiğini defalarca aktardığı bildirildi.

Açıklamada, AfD'nin ve bu partinin çok sayıda üyesi ve milletvekilinin demokrasinin temel değerleriyle çelişen görüşlere sahip olduğu ifade edildi.

Festivalin yöneticileri Carlo Chatrian ve Mariette Rissenbeek de yaptıkları ortak açıklamada, özellikle AfD ile ilgili son dönemde ortaya çıkan bilgiler ışığında demokrasiden yana bir tutum sergilemenin önemli olduğunu belirterek, "Bu nedenle bugün, daha önce davet edilen tüm AfD'li siyasetçilerin davetiyelerini yazılı olarak iptal ettik ve Berlinale'de istenmediklerini kendilerine bildirdik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 15 Şubat'ta yönetmen Tim Mielants'ın "Small Things Like These" filminin gösterimiyle başlayacak 74. Uluslararası Berlin Film Festivali kapsamında bu yıl 80 ülkeden toplam 233 film gösterilecek.

Almanya'nın Postdam şehrinde Kasım 2023'te AfD politikacılarının ve bazı Hristiyan Demokrat Partisi üyelerinin, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan zorla sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.

Avusturya'daki aşırı sağcı "Kimlikçi Hareketi"nin eski lideri Martin Sellner'in de katıldığı toplantıda, sığınmacıların, ülkede kalma hakkı bulunan yabancıların ve Avrupa kültürünü benimsemeyen Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesini öngören bir planın görüşüldüğü belirtilmişti.

Gizli görüşmenin ortaya çıkması üzerine ülkede AfD'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar başlamış, halk da son dönemde aşırı sağa ve AfD'ye tepki göstermek için sokaklara çıkmıştı.