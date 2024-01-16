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Berlin İtfaiyesi, Çiftçilere Destek Veren İtfaiye Eri Hakkında İnceleme Başlattı - Son Dakika
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Berlin İtfaiyesi, Çiftçilere Destek Veren İtfaiye Eri Hakkında İnceleme Başlattı

Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin sübvansiyonları kesme planlarına karşı protesto gösterisine traktör konvoyu ile giden çiftçilerle dayanışma gösteren bir itfaiye eri hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi. İtfaiye erinin traktör konvoyunu alkışlayarak destek verdiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Berlin İtfaiyesi Teşkilatı, memurların tarafsız olma yükümlülüğünü ihlal edip etmediğini araştırmak amacıyla olayı incelemeye aldı. Çiftçiler ise tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılmasını protesto etmek için binlerce traktörle gösteri düzenlemişti.

Berlin İtfaiyesi, Çiftçilere Destek Veren İtfaiye Eri Hakkında İnceleme Başlattı
16.01.2024 - 02:03,  Güncelleme: 02:05
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Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin sübvansiyonları kesme planlarına karşı protesto gösterisine traktör konvoyu ile giden çiftçilerle dayanışma gösteren bir itfaiye eri hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, itfaiye erinin Wittenau semtindeki itfaiye merkezi önünden geçen traktör konvoyunu önce alkışlayarak destek verdiği görülüyor.

Berlin İtfaiyesi Teşkilatının sözcüsü, yaptığı açıklamada, prensip olarak memurların görev sırasında tarafsız olma yükümlülüğü bulunduğunu belirterek, itfaiye teşkilatındaki ilgili birimin kamu hizmeti yönetmeliklerinin ne ölçüde ihlal edildiğini açıklığa kavuşturmak amacıyla olayı incelediğini ifade etti.

Haberlerde görüntünün 14 Ocak akşamı internete yüklendiği ve binlerce kişinin izlediği ifade ediliyor.

Çiftçiler başkent Berlin'de tasarruf önlemleri çerçevesinde tarımsal dizel sübvansiyonunu kaldırmak isteyen hükümeti protesto etmiş, binlerce çiftçi gösteriye traktörleriyle katılmıştı.

Kaynak: AA
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