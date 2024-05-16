Berlin Üniversite Öğrencileri Filistin Destekçilerine Yönelik Baskıları Protesto Etti - Son Dakika
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Berlin Üniversite Öğrencileri Filistin Destekçilerine Yönelik Baskıları Protesto Etti

Berlin Üniversite Öğrencileri Filistin Destekçilerine Yönelik Baskıları Protesto Etti

Berlin'de bulunan Hür Üniversitesi öğrencileri, Filistin destekçilerine yönelik baskıları, polis şiddetini ve Alman basınının kışkırtmalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Öğrenciler, üniversitelerde Filistin destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesine tepki göstererek üniversite yönetiminden suç duyurularını geri çekmesini ve dayanışma gösterilerine izin vermesini talep etti. Ayrıca, Alman Bild gazetesine ve Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'e tepki gösterildi.

16.05.2024 20:25
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Almanya'nın başkenti Berlin'de üniversite öğrencileri Filistin destekçilerine yönelik baskıları, polis şiddetini ve Alman basınının kışkırtmalarını protesto etti.

Berlin Hür Üniversitesi'nin "Silberlaube" binasının önünde toplanan yaklaşık 300 gösterici, son dönemde üniversitelerde Filistin destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesine tepki gösterdi. Gösteriye bazı öğretim üyeleri de katılarak öğrencilere destek verdi.

7 Mayıs'ta Hür Üniversitesi'nde yaklaşık 150 öğrencinin üniversitenin iç bahçesinde çadırlar kurarak Filistin'e destek vermek için düzenlediği eyleme polisin müdahalesini eleştiren öğrenciler, üniversite yönetiminden eylemlerde gözaltına alınan öğrenciler hakkındaki suç duyurularını geri çekmesini ve Filistin ile dayanışma gösterilerine izin vermesini istedi.

Öğrenciler, yayımladıkları açık mektupla eyleme destek veren öğretim üyelerini hedef gösteren Alman Bild gazetesine ve açık mektubu eleştiren Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'e de tepki gösterdi.

Berlin Hür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hajo Funke, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin 7 Mayıs'taki eylemine polis müdahalesini eleştirerek, "Geçen (hafta) salı günkü polis operasyonu, tam 60 yıldır bu üniversitenin bir mensubuyum, yaşadığım en acımasız operasyonlardan biriydi. Bu gerilimin tırmanmasının ifadesiydi." dedi.

Funke, üniversite yönetimini eleştirerek yetkililerinin olay yerinde bulunmaları ve şiddetin kontrolden çıkmasını engellemek için polis ile konuşması gerektiğini ifade etti.

Bild gazetesi ile Eğitim ve Araştırma Bakanı Stark-Watzinger'e de tepki gösteren Funke, "Bild'in ve Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı'nın, başta Berlin üniversitelerindeki öğretim görevlileri olmak üzere 1000'den fazla kişinin yaptığı açıklamaya yönelik saldırıları emsalsizdir ve ABD'de 1950'lerde McCarthy dönemini anımsatıyor. İncelemeden insanlara karşı bu kadar eleştiri yapamazsınız. Onlara bundan dolayı iftira atamazsınız ve bu konuda akademik özgürlüğü tehlikeye atamazsınız. Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı bunların hiçbirini yapmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler üniversitelerde Filistin'e destek eylemi yapmıştı

Polis, 3 Mayıs'ta, Berlin Humboldt Üniversitesi bahçesinde oturma eylemi yapan Filistin destekçilerine müdahale ederek çok sayıda öğrenciyi gözaltına almıştı.

Hür Üniversitesi'nde 7 Mayıs'ta yaklaşık 150 öğrenci Filistin'e destek vermek ve Almanya'da Filistin destekçilerine yönelik baskıyı protesto etmek için üniversitenin iç bahçesinde çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturmuştu. Polis, gösteriye müdahale ederek kampı boşaltmış ve çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Bild gazetesi, yayımlanan açık mektubu imzalayarak üniversitelerde gösteri yapan öğrencilere sahip çıkan akademisyenleri hedef göstermiş, Bakan Stark-Watzinger de öğretim üyelerinin açık mektubunu eleştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin Üniversite Öğrencileri Filistin Destekçilerine Yönelik Baskıları Protesto Etti - Son Dakika

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