 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e yapmayı planladığı askeri desteği durdurması çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e yapmayı planladığı askeri desteği durdurması çağrısında bulundu

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ahlaksız savaşına fon sağladığı gerekçesiyle ABD'nin İsrail'e yapmayı planladığı 10 milyar dolarlık yeni askeri desteği durdurması çağrısında bulundu. Sanders, İsrail'in Gazze politikalarını eleştirerek, İsrail ordusunun yanıtının orantısız, ahlaksız ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. ABD'nin İsrail'e ilave askeri yardım paketine karşı çıkan Sanders, Kongre'nin bu fonu sağlamayı reddetmesi gerektiğini vurguladı.

Bernie Sanders, ABD\'nin İsrail\'e yapmayı planladığı askeri desteği durdurması çağrısında bulundu
03.01.2024 - 04:25,
Abone Ol

ABD'li Senatör Bernie Sanders, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ahlaksız savaşına fon sağladığı" gerekçesiyle ABD'nin İsrail'e yapmayı planladığı 10 milyar dolarlık yeni askeri desteği durdurması çağrısında bulundu.

ABD'nin Vermont eyaletinin senatörü Sanders, yazılı bir açıklama yaparak Biden ile Netanyahu yönetimlerinin Gazze politikalarına yönelik eleştirilerine devam etti.

7 Ekim'deki Hamas saldırılarını bir kez daha kınayan Sanders, "Buna karşılık İsrail ordusunun yanıtının oldukça orantısız, ahlaksız ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu da kabul etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

ABD'nin Gazze'deki krizle birlikte gündeme getirdiği ve İsrail'e ilave 10 milyar dolarlık askeri yardım paketine karşı çıkan Sanders, "Artık yeter! Kongre bu fonu sağlamayı reddetmeli. ABD'nin sağlayacağı fon sağcı Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik acımasız savaşını sürdürmesine yönelik koşulsuz askeri destek demektir." yorumunu yaptı.

Daha önce de ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını kesmesi ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Sanders, Senatoda bu yönde oylama yapılması için tasarı hazırlamış ancak tasarı gündeme alınmamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Bernie Sanders, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e yapmayı planladığı askeri desteği durdurması çağrısında bulundu - Son Dakika


00:02
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
23:57
Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
22:59
Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu
22:29
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:51
Karabük'te CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu Karabük'te CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
21:33
Silahlı saldırıda ölen arkadaşının taziyesinde kalp krizinden hayatını kaybetti Silahlı saldırıda ölen arkadaşının taziyesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
21:03
MİT'in Mossad operasyonundan yeni detaylar ortaya çıktı MİT'in Mossad operasyonundan yeni detaylar ortaya çıktı
20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek

Son Dakika
00:02 Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
23:57 Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
22:59 Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu
22:29 Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:51 Karabük'te CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
21:33 Silahlı saldırıda ölen arkadaşının taziyesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
21:03 MİT'in Mossad operasyonundan yeni detaylar ortaya çıktı
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25 Genç kızın intihar girişiminin altından dram çıktı
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 05:13:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e yapmayı planladığı askeri desteği durdurması çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement