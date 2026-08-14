Berri'den İsrail'e Çekilme Çağrısı - Son Dakika
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Berri'den İsrail'e Çekilme Çağrısı

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Lübnan Meclis Başkanı Berri, istikrar için İsrail'in saldırılarını durdurup çekilmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, bölgede istikrarın sağlanmasının İsrail'in saldırılarını durdurmaya ve Lübnan topraklarından çekilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Berri, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa ile Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) Başkanı ABD'li General Joseph Clearfield'i kabul etti.

Görüşmede, ülkenin güneyindeki saha gelişmeleri ile "pilot bölgelerin" belirlenmeye başlanması, İsrail'in çekilmesi ve Lübnan ordusunun konuşlandırılmasına ilişkin mekanizma çerçevesinde koordinasyon grubunun çalışmaları ele alındı.

Berri, İsrail'in Kasım 2024'ten bu yana Lübnan'a yönelik ihlal ve saldırılarını durdurmadığını belirterek, köyleri yıkmayı, tarım arazilerini tahrip etmeyi, ormanlık alanları yakmayı ve tarihi bölgeleri hedef almayı sürdürdüğünü ifade etti.

"İstikrarın anahtarı, İsrail'in savaşını durdurmaya ve uluslararası sınırlara çekilmeye zorlanmasıdır." diyen Berri, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan ABD Büyükelçisi Issa da görüşmedeki atmosferi "olumlu" olarak nitelendirdi.

İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin "devam edeceğini" belirten Issa, bir sonraki müzakere turunun tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Issa, mevcut "pilot bölgelerin" değerlendirilmesinin ardından bunların genişletilmesinin ele alınacağını, denetim mekanizmasına katılacak ülkeler konusunda ise istişarelerin sürdüğünü kaydetti.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında da çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berri'den İsrail'e Çekilme Çağrısı - Son Dakika

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