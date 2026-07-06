Berri'den Netanyahu'ya Sert Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berri'den Netanyahu'ya Sert Yanıt

06.07.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Meclis Başkanı Berri, Netanyahu'nun sınır beldeleriyle ilgili iddialarını reddetti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Lübnan'ın güneyindeki bazı Hristiyan beldelerin İsrail'e katılmak istediği yönündeki iddialarını" reddeden sınır beldelerine destek vererek, İsrail'in bu söylemlerini "fitne çıkarmayı amaçlayan yalan ve uydurma" olarak nitelendirdi.

Emel Hareketinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan açıklamaya göre Berri, sınır köy ve beldelerindeki belediye başkanları ile dini temsilcilerin Netanyahu'nun iddilarına karşı yaptığı açıklamalara dikkati çekti.

Berri, söz konusu beldelerin halkı ve önde gelen isimlerinin sergilediği tutumun, topraklarına ve kimliklerine bağlılıklarının güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, "Ulusal aidiyetlerinden hiçbir koşul altında taviz vermeyecekler." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililerin yaydığı "yalan ve uydurmalara" kanılmaması uyarısında bulunan Berri, bu söylemlerin sınır bölgelerindeki halk arasında fitne çıkarmayı amaçladığını savundu.

Berri, "Sınır bölgelerindeki halkın ortak derdi, yarası, umudu ve acısı; savaşın sona ermesi, toprağın kurtarılması, evlerine dönmeleri ve İsrail saldırılarının her gün yıktığı yerlerin yeniden imar edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Berri, Lübnan devleti ile Arap ve uluslararası toplumun, Lübnan'ın güneyinde devam eden sistematik yıkım ve köylerin havaya uçurulmasını durdurmak için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in bu uygulamalarının, Lübnan'ın güneyindeki geniş bölgeleri yaşanamaz hale getirme niyetini ortaya koyduğunu ifade eden Berri, "Sistematik yıkım ve köylerin havaya uçurulması artık bugün olduğu gibi sessizlikle karşılanabilecek bir durum değildir." dedi.

Dün Fox News kanalına konuşan Netanyahu, Lübnan'daki bazı Hristiyan köylerin, Hizbullah'a karşı "İsrail tarafından ilhak edilmeyi istediğini" iddia etmişti.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berri'den Netanyahu'ya Sert Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer: Yiğit Çolak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 15:21:57. #7.13#
SON DAKİKA: Berri'den Netanyahu'ya Sert Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.