Bertha Tropikal Fırtınası Louisiana'ya Vurdu

Meksika Körfezi'nde etkili olan Bertha Tropikal Fırtınası'nın ABD'nin Louisiana eyaletinin güney kısımlarında karaya vurduğu belirtildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC), Bertha Tropikal Fırtınası'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, fırtınanın Louisiana eyaletinin New Orleans kenti yakınlarında karaya vurduğu aktarıldı.

Uzmanlar, fırtınanın karaya ulaştığı için giderek zayıflayacağı ve geniş çaplı bir hasara yol açmasının pek olası olmadığı görüşünü paylaşıyor.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın hafta boyunca Florida, Alabama, Mississippi ve Louisiana kıyılarında kuvvetli yağışlara neden olmasının ardından da batıya yönelerek Texas eyaletine doğru ilerlemesinin beklendiğini belirtmişti.