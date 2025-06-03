BES: Kamu Emekçilerinin Enflasyonu %53,83

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası (BES) Araştırma Merkezi, Mayıs 2025'te kamu emekçilerinin yıllık genel enflasyonunu yüzde 53,83, yıllık gıda enflasyonunu ise yüzde 40,34 olarak hesapladıklarını duyurdu.

BES, mayıs ayına ilişkin "Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması" BES/TÜFE raporunu yayımladı. Raporda, "hükümetin kamu emekçilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 6 maaş artışı reva gördüğü", Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın 5 ayında birikimli enflasyonun ise yüzde 15,09 olduğu, kamu çalışanlarına verilen zammın enflasyonun yüzde 9,09 gerisinde kaldığı ifade edildi.

"BES'in hesaplamalarına göre ise yılın 5 ayında birikimli enflasyonun yüzde 19,05 olduğu" kaydedilen raporda, "Yani kamu emekçileri, 2025 yılının daha ilk beş ayında ücretlerinde yüzde 13,05 puanlık enflasyon kaybına uğramıştır" denildi.

Raporda, TÜİK'in yüzde 1,53 olarak açıkladığı aylık enflasyonun yüzde 1,85, aylık gıda enflasyonunun ise 1,26 olarak hesaplandığı belirtildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Sendikamız BES tarafından açıklanan Kamu Emekçilerinin Enflasyonu yıllık bazda ise 2025 yılı mayıs ayında yüzde 35,41 olan TÜİK enflasyonun 18,42 puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 53,83 olmuştur.

Yıllık gıda enflasyonu ise TÜİK rakamlarının 7,47 puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 40,34 olmuştur."