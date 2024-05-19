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ATA Parti, Doğru Parti, Yurt Partisi, Adalet Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisi 'Kurtuluş İttifakı'nı kurdu

ATA Parti, Doğru Parti, Yurt Partisi, Adalet Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisi \'Kurtuluş İttifakı\'nı kurdu

ATA Parti, Doğru Parti, Yurt Partisi, Adalet Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisi, siyasi olarak birlikte yol yürüme kararı alarak 'Kurtuluş İttifakı'nı kurdu. İttifakın bildirisinde 'Türk ve Atatürk ile sorunu olmayan, Cumhuriyet değerlerine bağlı bütün kişi ve kurumları adalet ve demokrasi mücadelemizde yer almaya davet ediyoruz' denildi.

19.05.2024 15:52
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(ANKARA) - ATA Parti, Doğru Parti, Yurt Partisi, Adalet Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisi, siyasi olarak birlikte yol yürüme kararı alarak 'Kurtuluş İttifakı'nı kurdu. İttifakın bildirisinde "Türk ve Atatürk ile sorunu olmayan, Cumhuriyet değerlerine bağlı bütün kişi ve kurumları adalet ve demokrasi mücadelemizde yer almaya davet ediyoruz" denildi.

ATA Parti, Doğru Parti, Yurt Partisi, Adalet Partisi ile Milliyetçi Türkiye Partisi "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" ana ilkesiyle Kurtuluş İttifakı kurdu. İttifakın sözcülüğüne Ahmet Yılmaz getirildi. Kurtuluş İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarıyla yayınlanan bildiride, şöyle dendi:

"Yüce Türk Milleti'ne...

Milletimizin ve devletimizin, içine düştüğü/düşürüldüğü sorunlardan kurtulabilmesi için, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için aşağıda isim ve imzaları bulunan bizler kurumsal kimliklerimiz devam etmek üzere, ana meselelerde 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' ana ilkesiyle 'Kurtuluş İttifakı' adı altında birlikte hareket etmeye karar vermiş bulunuyoruz.

Türk ve Atatürk ile sorunu olmayan, Cumhuriyet değerlerine bağlı bütün kişi ve kurumları Adalet ve Demokrasi mücadelemizde yer almaya davet ediyoruz.

'Kurtuluş İttifakı olarak;

A. Milletimizin, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunları ile gasp edilen egemenlik haklarının milletimize iade edilmesi suretiyle, parlamenter demokratik sisteme dönülerek adalet ve demokrasi temelinde, hukukun üstünlüğüne dayalı güven ortamının yeniden tesis edilmesi,

B. Sınır güvenliği sağlanarak kaçak ve sığınmacı girişinin engellenmesi, ülkemizde bulunan kaçak ve sığınmacıların ülkelerine hızla geri gönderilmesi,

C. Cumhuriyet ve laiklik karşıtı odaklarla, bütün bölücü fikir ve yapılarla mücadele önceliklerimiz olacaktır.

Adalet, hukuk, ekonomi, eğitim, sağlık, tarım, doğa/çevre, uluslararası ilişkiler, Milli Güvenlik gibi ana konulardaki politikalarımız zaman içinde ayrıca açıklanacaktır.

Mensubu bulunmaktan ve hizmetine talip olmaktan gurur duyduğumuz Yüce Türk Milleti'ne saygılarımızla arz ederiz."

Kaynak: ANKA

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