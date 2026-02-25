BES'ten Mülakat Haksızlığına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BES'ten Mülakat Haksızlığına Tepki

25.02.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BES Başkanı Avanaş, mülakatları kayırma aracı olarak nitelendirerek eşit sınav hakkı istiyor.

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Özer Avanaş, "Bu iktidarla birlikte görevde yükselme ve unvan sınavlarında uygulanmaya başlayan mülakat uygulaması, iktidar partisinin yandaşlarını bir kayırma, gönül alma ve rüşvet verme aracına dönüşmüştür. Hak edenin kamusal hizmette görev aldığı, liyakat esasına göre kariyer yaparak yükselmenin temel olarak benimsendiği, dolayısıyla bakan, bakan yardımcıları ve yüksek bürokratların aracılık etmediği/edemediği adil bir sınav hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Büro Emekçiler Sendikası (BES), Yapı Yol Sen Genel Merkezi'nde "Kamudaki Mülakat Haksızlığı" başlıklı basın toplantısı düzenledi.

BES Genel Başkanı Özer Avanaş, devletin istihdam yaratması ile kamu hizmetlerinde görev almanın anayasal bir hak olduğunu hatırlattı. Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlarda, kamu hizmetlerinde ayrımcılık yapılamayacağının açıkça belirtildiğini ifade eden Avanaş, şunları söyledi:

"Anayasa'da ve yasalarda belirlenen bu temel ilkeye rağmen, iktıdar kamunun yarattığı istihdam olanaklarını da tıpkı ekonomik kaynakların dağıtılmasındaki çökme anlayışıyla yandaşlarına rüşvet olarak dağıtmayı hak olarak görmektedir. Bu iktidarla birlikte görevde yükselme ve unvan sınavlarında uygulanmaya başlayan mülakat uygulaması, kamuya ilk işe girişler dahil, kamu kurumları tarafından yapılan bütün sınavlar liyakatten uzak bir anlayışla iktidar partisinin yandaşlarını bir kayırma, gönül alma ve rüşvet verme aracına dönüşmüştür."

"Mülakat sınavında torpile kayırmaya son verilmelidir"

Avanaş, bakanlıklarda gerçekleştirilen yazılı sınavların ardından yapılan mülakat süreçlerinde, bakan yardımcıları ile milletvekillerinin "referans" adı altında sürece müdahil olduklarına ilişkin iddiaları hatırlattı. Söz konusu iddiaların en somut örneklerinden birinin 2023 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavlarında yaşandığını ileri süren Avanaş, şöyle devam etti:

"Buradan adalet bakanlığı bürokrasisini ve mülakat sınav komisyonlarını uyarıyoruz. 2023 yılında yaşanan ve başta yargı emekçileri olmak üzere, genel kamuoyunun vicdanını rahatsız edecek tutum ve davranışlardan uzak durun, sınav sonucunda kaybedenin kazanana saygı duyacağı bir sonucun ortaya çıkmasını sağlayın. Yargı adaleti ve hukukun üstünlüğünün kurumsallaşması için kayda değer bir şey yapmayan Adalet Bakanlığı, yapılan bütün kurum güven araştırmalarında en alt sıralarda kendine yer bulmaktadır. Adalet Bakanlığı'nda binlerce yargı emekçisinin binbir emekle hazırlandığı görevde yükselme sınavında yazılı sınavı kazanan adayların girmeye hak kazandıkları mülakat sınavında torpile kayırmaya son verilmelidir."

"Kamusal görev ve unvanlar hiç kimsenin ve partinin mülkiyetinde değildir"

Büro Emekçileri Sendikası olarak mülakat uygulamasına karşı olduklarını vurgulayan Avanaş, "Bir kez daha altını kalın çizgilerle çizerek söylüyoruz, kamusal görev ve unvanlar hiç kimsenin ve partinin mülkiyetinde değildir. Kamusal hizmet ve unvanlar toplumun ortak anayasal hakkıdır. Bu sınav ve mülakatların toplumun bütün kesimlerine açık ve eşit olması gerekmektedir. Hak edenin kamusal hizmette görev aldığı, liyakat esasına göre kariyer yaparak yükselmenin temel olarak benimsendiği, dolayısıyla bakan, bakan yardımcıları ve yüksek bürokratların aracılık etmediği, edemediği adil bir sınav hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BES'ten Mülakat Haksızlığına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 17:35:06. #7.13#
SON DAKİKA: BES'ten Mülakat Haksızlığına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.