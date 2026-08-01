Besi Tesisi ile Büyükbaş Hayvan Sayısını Artırdı - Son Dakika
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Besi Tesisi ile Büyükbaş Hayvan Sayısını Artırdı

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Kamil Numan Zengin, TKDK'den aldığı hibe ile büyükbaş hayvan sayısını 10'dan 30'a çıkardı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde hayvancılık yapan Kamil Numan Zengin, 1 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle, yeni bir besi tesisi kurarak, büyükbaş hayvan sayısını 10'dan 30'a çıkardı.

Direkli köyünde yaşayan Zengin, 2024 yılında hayvan sayısını artırmak amacıyla destek almak için TKDK'ye başvurdu.

İncelemenin ardından 2025 yılında 9 milyon lira hibe almaya hak kazanan Zengin, yaklaşık bin metrekarelik kapalı alanda tesis kurup 20 büyükbaş hayvan daha satın aldı ve 10 olan hayvan sayısını 30'a çıkardı.

Zengin, AA muhabirine, çocuk yaşlardan itibaren hayvancılık ile uğraştığını söyledi.

Hayvancılık mesleğini severek sürdürdüklerini dile getiren Zengin, "TKDK'den proje hazırlayıp ahır kurmak istiyorduk. 2 sene önce proje hazırlığına başladık. 2025 yılında tamamladık, projemizi TKDK'ye sundum. Yapılan incelemenin ardından projemiz onaylandı." dedi.

Proje onaylandıktan sonra ahır yapımı için çalışmalara başladıklarını belirten Zengin, şunları kaydetti:

"2025 yılının Ekim ayında da ahırımızı tamamladık, 2026 yılı Şubat ayında hayvanlarımızı getirdik. TKDK aracılığıyla yüzde 70 hibe destekli proje yaptık. Projemizin maliyeti 14 milyon lira oldu. Bunun 9 milyon lirasını TKDK'den aldık, kalanını kendimiz karşıladık. Yaklaşık 30 büyükbaş hayvanımız var. 20'sini dışarıdan aldık. Kalanlar kendi ahırımızda vardı. O şekilde devam ettiriyoruz. Biz süt üzerine damızlık hayvan yetiştiriyoruz Sütü kendimiz işliyoruz, peynir, tereyağı ve çökelek yapıyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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