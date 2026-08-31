Besiciler Yaylalardan Dönmeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Besiciler Yaylalardan Dönmeye Başladı

Besiciler Yaylalardan Dönmeye Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'taki besiciler, tarım hasadının ardından köylerine döndü, hayvancılık faaliyetlerine devam ediyor.

Muş'ta ilkbaharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan besiciler, alçak kesimlerde tarım arazilerindeki hasadın tamamlanmasının ardından köylerine dönmeye başladı.

Özellikle kırsal kesimde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, tarım arazilerindeki ürünlerin hasat edilmesiyle dönüş yoluna geçti.

Engebeli ve patika yolları aşarak köylerine ulaşan besiciler, hayvancılık faaliyetlerini burada sürdürmeye devam ediyor.

Yaylalarda kaldıkları süre boyunca hayvanlarından elde ettikleri sütü işleyen besiciler, peynir, yoğurt ve tereyağı gibi ürünler hazırlayarak kış aylarında tüketmek üzere muhafaza ediyor.

Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sami Konuk, AA muhabirine, ilkbaharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan besicilerin büyük bölümünün yaylacılık sezonunu tamamlayarak köylerine döndüğünü söyledi.

Besicilerin yaz boyunca yaylalarda hayvanlarını otlattığını belirten Konuk, tarım arazilerindeki hasadın tamamlanmasıyla köylere dönüşlerin başladığını ifade etti. Konuk, şunları kaydetti:

"Özellikle kırsal kesimde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan besicilerimiz, her yıl olduğu gibi yaylalarda kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Tarım arazilerinin hasat edilmesiyle de köylerine dönüyorlar. Yücetepe, Bahçe, Derik, Kurtuk ve Sürügüden yaylalarından dönüşler tamamlandı. Besicilerimiz şu anda hayvanlarını Muş Ovası'nda otlatıyor. Hayvancılık faaliyetleri köylerde devam edecek."

Muş'un Yücetepe köyünde besicilik yapan Mehmet İsa Söylemez de mayıs ayında yaylaya çıktıklarını ve yaklaşık 3 ay boyunca süt, peynir, lor peyniri ve tereyağı ürettiklerini anlattı.

Yaylacılık sezonunun ardından köye döndüklerini belirten Söylemez, "Şimdi köyde yaşamımıza devam ediyoruz. Burada da koyunlarımızı sağıp üretimimizi sürdürüyoruz. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık. Hayvanlarımızın iyi gelişmesi için her yıl ilkbahar aylarında yaylaya çıkıyoruz. Havaların soğuması ve ekinlerin hasat edilmesiyle tekrar köyümüze dönüyoruz." dedi.

Besici Kerem Yatman ise "Bu yıl yaylada 3 ay boyunca süt, peynir ve tereyağı ürettik. Elde ettiğimiz ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Tarım, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Besiciler Yaylalardan Dönmeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

14:09
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha!
13:33
Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu
Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu
13:28
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu Geliri düşük olanlara fark ödenecek
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu! Geliri düşük olanlara fark ödenecek
13:23
Girne’deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
13:20
Vay be Icardi Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
12:14
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 14:17:05. #7.12#
SON DAKİKA: Besiciler Yaylalardan Dönmeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement