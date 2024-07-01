Besicilerin kışa hazırlık mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Besicilerin kışa hazırlık mesaisi

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki besiciler, kış aylarında hayvanlarına verecekleri yem ve samanları hazırlamak için yoğun sıcaklara rağmen çalışıyor. Yenibaşak köyünde yaşayan besici Selahattin Tan, 50'ye yakın küçükbaş hayvanının samanını kavurucu güneş altında hazırlayarak, 7 kilometre uzaklıktaki mezrasına götürüyor. Zorlu şartlarda yapılan bu iş, besicilerin kış ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir hazırlık sürecini kapsıyor.

01.07.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Besicilerin kışa hazırlık mesaisi

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde kış aylarına hazırlanan besiciler, yoğun sıcaklara rağmen kış aylarında hayvanlarına verecekleri samanları hazırlıyor.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, kış aylarında hayvanlarına verecekleri yem ve samanları, kavurucu güneşin altında hazırlıyor. Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyündeki besiciler, biçtikleri otları harman makinesine vuruyor. Yenibaşak köyünde bir mezrada oturan ve yıllardır besicilik yapan Selahattin Tan, 50'ye yakın küçükbaş hayvanının samanını sıcak havalara rağmen hazırlıyor. Tan, patosa vurduğu otları köye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki mezrasına götürüyor.

Zor şartlar altında bu işi yaptığını belirten besici Selahattin Tan, "Yenibaşak köyünde biçerle biçiyorum. Burada patosa vurup 7 kilometre Genç Tavus mezrasına götürüyorum. 40-50 tane hayvanım var, onların kış ihtiyacını karşılamak için şimdiden hazırlık görüyoruz. 40 derecenin altında kavrularak bu işi yapıyoruz, işimiz çok zor" dedi.

Kaynak: İHA

Solhan, Bingöl, Güneş, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Besicilerin kışa hazırlık mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:12:11. #1.11#
SON DAKİKA: Besicilerin kışa hazırlık mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement