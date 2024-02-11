Besicilerin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Besicilerin zorlu kış mesaisi

Besicilerin zorlu kış mesaisi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde besicilik yapan vatandaşlar, kış şartlarında hayvanlarını beslemek için branda üzerinde saman taşıma mücadelesi veriyor. Karla kaplı coğrafyada zorlu kış mesaisini sürdüren besiciler, tek geçim kaynakları olan hayvanlarını taşıdıkları samanla besleyerek ilkbahar aylarını bekliyor.

11.02.2024 20:11  Güncelleme: 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Besicilerin zorlu kış mesaisi

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde besicilik yapan vatandaşların branda üzerinde saman taşıma mücadelesi zorlu kış şartlarını gözler önüne seriyor.

Bahçesaray'da besicilik yapan vatandaşların zorlu mücadelesi devam ediyor. Kış şartlarına rağmen hayvanlarını beslemek için yoğun mesai harcayan besiciler, ahırlarına uzak bölgede yazın istifledikleri samanı branda üzerinde taşıyor. Karla kaplı coğrafyada zorlu kış mesaisini sürdüren besiciler, tek geçim kaynakları olan hayvanlarını taşıdıkları samanla besleyerek ilkbahar aylarını bekliyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Van, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Besicilerin zorlu kış mesaisi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:09:35. #1.13#
SON DAKİKA: Besicilerin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement