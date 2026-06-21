Beşikdüzü\'nde Açık Hava Sineması

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde Akkese İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesi, Yeşilçam filmlerinin gösterildiği açık hava sinemasına dönüştürüldü. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, düzenlenen yıl sonu etkinliğinde beyaz perdeye yansıtılan 'Gülen Gözler' filmini izleyerek geçmişe yolculuk yaptı.

Beşikdüzü ilçesine bağlı Akkese Mahallesi'ndeki Akkese İlkokul ve Ortaokulu'nda nostaljik bir etkinlik düzenlendi. Hazırlıklarını tamamlayan öğretmenler, sosyal medyada 'Minderini ve örtünü al gel' sloganıyla yaptığı davet yoğun ilgi gördü. Velilerle öğrencilerin yanı sıra mahalleliden de yoğun ilgi gören 'Yaz Akşamları Okul Sinema Şenliği'ne kimi patlamış mısır kovasını, kimi minderini alarak geldi. Etkinlik kapsamında ateş başında marshmallow pişirerek yiyen öğrenciler, Yeşilçam'ın unutulmaz 'Gülen Gözler' filmi izleyerek açık hava sinemasının tadını çıkardı. Veliler ve öğretmenler de çimenlerin üzerinde beyaz perdeye yansıtılan nostaljik filmi izleyerek geçmişe yolculuk yaptı.

'GÜZEL BİR ATMOSFERDE ZAMAN GEÇİRİYORUZ'

Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Aksoy, yıl sonu etkinliğinin öğrenciler ve velileri için güzel geçtiğini ifade ederek, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz, bu yıl da 2'ncisini düzenlediğimiz 'Yaz Akşamları Okul Sinema Şenliği'nde buluşuyoruz. Hem öğrencilerle kaynaşma hem de velilerimizle birlik ve beraberlik adı altına güzel bir etkinlik yapıyoruz. Çocuklarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Ailelerimiz kaynaştığı zaman, çocuklarımız da bizlerden birlik ve dayanışmayı, istişare kültürünü görüyor. Hep birlikte güzel bir atmosferde zaman geçiriyoruz" dedi.

'NOSTALJİ YA DA ANİMASYON FİLMLERİ İZLETİYORUZ'

Matematik Öğretmeni Muhammet Başkan da "Geçen yıl ilkini gerçekleştirmiştik. Her yıl, yıl sonunda etkinlikler kapsamında sinema akşamı düzenliyoruz. Genelde nostaljik filmler ya da öğrencilerin sosyalleşmesine ve çevreye duyarlı olmasına kurulu olan animasyonlar izletiyoruz. Bu yıl nostalji filmiyle baş başa olacağız" diye konuştu.