Beşikdüzü'nde Deniz Faciası Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşikdüzü'nde Deniz Faciası Anma Töreni

20.05.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşikdüzü'nde 26 yıl önceki deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi anıldı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 26 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 için anma töreni yapıldı.

Doğu Gözaçan Kültür Parkı'nda hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anıt önünde düzenlenen törende konuşan Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, deniz faciasının ilçe tarihinin en acı olaylarından birisi olduğunu söyledi.

Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Vardar, "Biz ailelerimizin her zaman yanındayız ve bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Kaymakamlık, tüm kamu kurumu ve kuruluşlarımızla bu tip olayların bir daha yaşanmaması için elimizden gelen tüm gayreti, tüm çabayı göstereceğimize emin olabilirsiniz. İnanıyorum ki bir daha bu tip olaylar yaşanmayacak ve böyle acılarla bir daha karşılaşmayacağız." ifadesini kullandı.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem de Mayıs 7'si geleneğini yaşatmak için 2000 yılında denize açılan vatandaşların yer aldığı kayığın alabora olması sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Erdem, hayatını yitirenlerin ailelerine sabır diledi.

Limanda devam eden törende ise Kaymakam Vardar ve Belediye Başkanı Erdem, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, ilçe protokolü ve hayatını kaybeden vatandaşların yakınları üzerinde "Unutulmadınız" yazılı çelengi denize bıraktı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilmesi ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000'de, denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşikdüzü'nde Deniz Faciası Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
90 gündür kayıp: Hatay’da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor 90 gündür kayıp: Hatay'da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor

11:43
TBMM’den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
TBMM'den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:14
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:07:05. #7.12#
SON DAKİKA: Beşikdüzü'nde Deniz Faciası Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.