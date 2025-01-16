Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adliyeye Sevk Edildi

Geniş Video İzle

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade vermek üzere götürüldü. Akpolat ile birlikte toplam 40 kişi gözaltında bulunuyor.

16.01.2025 18:21  Güncelleme: 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik şafak operasyonu sonrası pazartesi günü gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sabah 09.00 sıralarında getirildiği İstanbul Adliyesi'nde savcılık ifadesine 17.50 sırlarında götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bir dizi suçlamayla pazartesi günü Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 kişi sabah 09.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Bir başsavcı vekiliyle 9 savcı ifade işlemleri için görevlendirilirken, şüpheliler aşama aşama savcılığa götürüldü.

O saatleri bekleyerek geçiren Rıza Akpolat ise 17.50 sıralarında savcılığa götürüldü. Akpolat'ın adliye koridorunda bekleyenleri selamladığı, bekleyenlerin de selama alkışla karşılık verdiği görüldü.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında suç örütü lideri olarak geçen Aziz İhsan Aktaş'ın, kendisine ve şirketlerine ait mal varlığına da tedbir konulduğu belirtildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: ANKA

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Adliyesi, Yerel Haberler, Rıza Akpolat, İstanbul, Beşiktaş, Politika, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 04:59:47. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.