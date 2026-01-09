Rıza Akpolat: Bugün, Tamamı Baskı ve Tehdit ile Yönlendirilen Kişilerin İftiralarından Oluşan İddialar ile İkinci Defa Tutuklandım - Son Dakika
Rıza Akpolat: Bugün, Tamamı Baskı ve Tehdit ile Yönlendirilen Kişilerin İftiralarından Oluşan İddialar ile İkinci Defa Tutuklandım

09.01.2026 23:55  Güncelleme: 10:28
Rıza Akpolat, 'rüşvet ve irtikap' iddiaları nedeniyle İstanbul Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akpolat, suçlamaların iftira olduğunu savunarak, aşevi için bağış topladığını belirtti.

(ANKARA)- Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hakkında 'rüşvet ve irtikap' iddiaları gerekçe gösterilerek ikinci kez tutuklandı. Akpolat, "Bugün, tamamı baskı ve tehdit ile yönlendirilen kişilerin iftiralarından oluşan iddialar ile ikinci defa tutuklandım" dedi.

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Boğaz'daki kaçak yapılaşmalar için rüşvet istendiği" iddiaları üzerine üzerine başlattığı soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık tarafından ifadesi alınan Akpolat, 'rüşvet ve irtikap' iddiaları gerekçe gösterilerek çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'tanıklara baskı yapabileceği ve delilleri karartabileceği gerekçesiyle' tutuklama kararı verildi. Bununla birlikte Akpolat'a ikinci kez tutuklama kararı verilmiş oldu.

Akpolat konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Akpolat'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli yol arkadaşlarım, bugün, tamamı baskı ve tehdit ile yönlendirilen kişilerin iftiralarından oluşan iddialar ile ikinci defa tutuklandım.

Belli ki bir yıldır beni, kişiliğimi, ailemi, partimi, her türlü onur ve haysiyetimizi hedef alan bir itibar cellatlığı ile yürüttükleri süreçten sonuç alamadılar.

"Suçum aşevi için bağış toplamakmış"

Şimdi de gerçekler ortaya çıktığında dışarı çıkma ihtimalime karşı 'yedek önlem' olarak bir başka dosyadan tutuklama yoluna gittiler. Eksiği fazlası yok, suçum aşevi için bağış toplamakmış."

Kaynak: ANKA

24 saat son dakika haber yayını
