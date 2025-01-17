Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Güncel

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, süreç decam ederken bazı basın organlarında yer alan "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın geç saatlerde Adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı" yönündeki haberlerin yalan olduğunu bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesinin ardından bazı basın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın organlarında yer alan "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın geç saatlerde Adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı" yönündeki haberlerin yalan olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, bu haberlere yönelik "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi.