Beşiktaş'ta asfalt seferberliği

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, ilçede ulaşım konforunu artırmak için yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, Akat Mahallesi'nde yer alan Zeytinoğlu Caddesi'nde 2 bin 912 metrekarelik asfalt seriminin ardından Selçuklar Sokak'taki bin 800 metrekarelik alanda da asfalt serimi çalışmalarını tamamladı.

Beşiktaş Belediyesi, ilçedeki altyapı yenileme çalışmalarına hız verdi. Konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, "Zeytinoğlu Caddesi ve çevresi en çok şikayet aldığımız noktalardan biriydi. Çok yoğun bir şekilde asfalt ve kaldırım çalışmaları sürecek. Kaldırımlar engelli erişimine uygun bir şekilde yenilenecek ve her 4 metrede bir yeni ağaçlar dikilecek. Aynı şekilde Selçuklar Sokak'ta da hem asfaltı hem de kaldırımları yenileyeceğiz. Yıl sonuna kadar Beşiktaş'ta dokunmadığımız hiçbir nokta kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Selçuklar Sokak'taki çalışmalarla ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürü Burcu Şalikoğlu Girgin, "Hem araç sürücülerinin trafik güvenliği için hem de komşularımızın rahat erişimleri ve ulaşımları için asfalt yenileme çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmayı bin 800 metrekarelik bir alanda gerçekleştiriyoruz. Yağmur suyu hattımız yoktu, yağmur suyu hattı oluşturduk. Atık su hattı yoktu, onu da yeniledik" dedi.

"ZAMANI GELMİŞTİ"

Başkan Vekili Rasim Şişman'a teşekkür eden Akat Mahallesi Muhtarı Murat Tayfun Kirmanlı ise "Bu çalışmaların zamanı gelmişti. Tozdan, topraktan ve trafikten çok şikayet vardı. Bu çalışmalar inşallah herkesin yüreğine bir soğuk su serpecek, rahatlatacak" diye konuştu.